大批非法移民湧入西班牙北非領土　馬德里傳召摩洛哥大使抗議

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-19 00:50

西班牙位於北非的海外屬地休達（Ceuta）在5月18日連續第二天有大批非法移民湧入，馬德里方面派出軍隊到連接摩洛哥（Morocco）的邊境巡邏，並傳召摩洛哥大使交涉。

西班牙政府指，在17及18日已經有大約8000名非法移民經水路或爬過圍牆進入休達，當中最少有1500多人是未成年人士。美聯社指一名年輕男子遇溺身亡，另外數十人因為失溫症而需要接受治療。

圖為5月18日，西班牙士兵在北非領土休達拘捕一名來自摩洛哥的非法移民。（AP）

目前已經有大約一半人士已經被遣返回摩洛哥，而西班牙則加派士兵及裝甲車在休達的海灘上巡邏。路透社報道，摩洛哥傳媒顯示當局已經加設圍欄，阻止民眾湧到休達。

西班牙外長岡薩雷斯（Arancha Gonzalez Laya）18日傳召摩洛哥駐馬德里大使，就今次事件表達不滿，重申雙方都有責任保障邊境安全。她亦提到，歐盟在未來數天會就移民問題舉行對話。

另外法國傳媒報道，摩洛哥政府已經召回駐西班牙大使，商討這次外交糾紛。

西班牙與摩洛哥最近關係陷入緊張，源於馬德里方面批准解放西撒哈拉的波利薩里奧陣線（Polisario Front）領袖加利（Brahim Ghali）到西班牙的醫院接受治療。摩洛哥方面批評西班牙在未有知會他們的情況下，容許加利以虛假身份入境，揚言影響兩國關係。