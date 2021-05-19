以巴衝突｜法國提出聯合國安理會決議案　同時推動加沙人道倡議

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-19 04:50

以巴衝突持續，多國積極斡旋中東地區緊張局勢，其中法國5月18日宣布，在聯合國安理會上提出以巴問題決議案。

法國總統府的聲明提到，總統馬克龍（Emmanuel Macron）與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi and）和約旦國王阿卜杜拉（King Abdullah）舉行會談，他們就中東問題達成三項共識，包括即時停火、聯合國安理會應處理這個問題，以及表決以巴問題決議案。

聲明又提到，三國同意與聯合國合作，為加沙地帶（Gaza Strip）民眾設立人道倡議，但聲明中沒有詳細談及倡議內容。

以巴衝突：圖為2021年5月18日，一個巴勒斯坦家庭乘車離開加沙的家園。（AP）

埃及總統府同日宣布，開羅方面撥出5億美元，用於協助重建加沙被以軍空襲擊毀的建築物，而且埃及企業亦會參與重建工作。巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）組織領袖哈尼亞（Ismail Haniya）感謝塞西的協助，以及埃及政府的調停工作。

聯合國指出，以巴衝突至今，加沙地區共有接近450棟建築物被炸毀或嚴重破壞，當中包括6間醫院和9間基層醫療中心。

另外，對於美國被指在以巴問題上沉默，華府駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）18日在聯合國安理會的一個閉門會議上重申，華府與各成員國一樣都沒有沉默，指安理會發表公開聲明無助緩和局勢，而美國一直和繼續透過密集的外交方式，務求達至停火。她亦稱總統拜登（Joe Biden）已表達支持停火。