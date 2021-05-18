以巴衝突｜升至逾220人死亡　巴勒斯坦人號召罷工抗議以色列

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-18 23:22

以巴列與巴勒斯坦局勢未緩和，衝突累計造成超過220人死亡，大部份為巴勒斯坦人。巴勒斯坦人號召發動罷工，向以方抗議。以色列則指，有從加沙發射的火箭炮5月18日射進以色列南部一個農場內，導致兩名泰國工人死亡。

路透社報道，據加沙醫療部門官員指，至今累計有213名巴勒斯坦人被殺，包括61名兒童、36名婦女，逾1400人受傷。聯合國指，加沙地帶有近450棟建築物遭嚴重破壞或倒塌，包括6間醫院與9間健康護理中心。

以色列方面指，巴勒斯坦從加沙向以色列累計發射逾3,450支火箭炮。以色列境內有12人被殺，包括兩名兒童。當地警方指，當天有從加沙發射的火箭炮射進以色列靠近加沙邊境的一個農場內，造成2死7傷，兩名死者為泰國工人。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）之後承認責任。

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為抗議以色列，巴勒斯坦人5月18日號召民眾罷工，包括在以色列境內的巴勒斯坦人，他們希望破壞在耶路撒冷、西岸、加沙和以色列境內巴勒斯坦社區的所有經濟和商業活動。

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