以巴衝突｜以色列關閉往加沙幹道　國際組織警告人道物資無法通過

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-19 10:22

以巴衝突持續，以色列在重開通往加沙地帶主要幹道，供人道物資車輛通過不久後，以巴勒斯坦攻擊為由再次關閉。國際救援組織警告，這將切斷居住在加沙內居民的人道支援。

圖為5月14日，加沙地帶居民為躲避以方轟炸撤離。（Reuters）

一隊載着援助物資的國際救援組織車隊，5月18日在經過凱雷姆沙洛姆口岸（Kerem Shalom）期間，被以軍攔截下來，無法駛入加沙。

以軍表示，這是因為巴勒斯坦方面發動攻擊，讓一名以色列士兵受傷。以軍決定關閉邊境站，禁止車輛通過。

挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）中東事務發言人斯肯布里（Karl Schembri）表示，若以色列關閉邊境將令加沙人民「窒息」。

「他們需要基本物品，人道主義援助對他們至關重要。以色列需要保證這些物資得以安全通過邊境。」斯肯布里稱還必須停止攻擊，才能讓物資順利分發至人民手中，否則轟炸持續將無法進行。

以巴衝突踏入第二個星期，以軍持續空襲及炮轟加沙地帶，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）則繼續發射火箭炮還擊。火箭炮擊中以色列南部一個村莊，造成兩名來自泰國的農場外國勞工死亡。