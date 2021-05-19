以巴衝突｜以色列空襲加沙破壞醫院　巴勒斯坦人道危機升溫

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-19 12:18

以色列和巴勒斯坦爆發的衝突持續九日，埃及、卡塔爾和聯合國都出手斡旋，但尚未見到停火曙光。戰火的無情導致加沙的人道危機升溫。以軍破壞多間醫院和診所，醫療物資的短缺也使到醫院瀕臨崩潰。

自衝突以來，加沙有17間醫院和診所被破壞，污水系統被摧毀。一間為25萬人提供清潔食水的海水淡化工廠停工。數十間學校被毀或關閉，約60萬學生被迫停課。約7.2萬人被迫逃離家園。迄今至少有217名巴勒斯坦人死亡，其中不乏婦孺。

圖為2021年5月18日，加沙城遭以色列戰機襲擊，有建築物起火冒煙。（Getty Images）

公立醫院需要取消非緊急手術，將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者轉院，騰出資源應付創傷患者。但加沙最大醫院希法醫院（Al-Shifa）的醫生表示，患者通常仍然要等待長時間才能接受治療，或必須跟其他人「孖鋪」共享病床。急症室醫生齊婭拉（Mohamed Ziara）指，醫院有約114張病床，空出大部份仍然不足應付傷者。

加沙的醫院稱，他們所有物資都面臨十分嚴重的短缺，從床位和血袋，再到藥物和醫療用品。衛生部已經呼籲志願者捐血。衛生部官員阿巴斯（Midhat Abbas）稱，如果傷亡數目持續這個速度增加，加沙脆弱的醫療系統將會崩潰。

加沙地帶本來就處於半封鎖的狀態，以色列和埃及控制進出的商品和援助以及大部份電力和燃料。聯合國指出，自5月10日爆發衝突以來，以色列關閉運送人道救援物資和人員的通道。但哈馬斯同樣責無旁貸。以色列和聯合國官員指，24架載有物資的貨車遭巴勒斯坦武裝份子攻擊，最終只有5架車能夠進入加沙。

圖為2021年5月28日，加沙地帶拉法有載有動物飼料的貨車進入巴勒斯坦的一方。（美聯社）

面對戰火的摧殘，加沙的新冠疫情勢將惡化。加沙本來捱到第三波疫情的尾聲，但以軍的空襲破壞加沙的中央實驗室，衛生部暫停所有新冠肺炎檢測和疫苗接種工作，或使疫情復燃。同一時間，當數以萬計的人湧往避難，可能造成病毒的傳播。希法醫院有負責治療新冠患者的內科醫生於空襲死亡；也有患者轉院期間因為斷氧身亡。

只是對於巴人來說，新冠肺炎已經不是他們憂心的事情。齊婭拉說：「當這場戰爭來臨，我們就忘記了新冠肺炎」，「新冠肺炎讓你有數日（性命），然後你可能存活或者死亡。但現在（以色列）剎那間就破壞整棟建築物。」