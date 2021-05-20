英國王室｜哈里梅根結婚三周年　堂妹「報復式」宣布有喜搶風頭

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-20 06:41

英女王孫女比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）與夫婿結婚近一年，英國白金漢宮昨(19日)宣布比阿特麗斯公主有喜，宣佈時機正是哈里王子和梅根結婚三周年的日子，有媒體引述王室內部人士消息指，此事可能並非巧合，分析指比阿特麗斯公主這時候宣布懷孕，是為妹妹尤金妮公主向哈里夫婦「報復」。

據美國《紐約郵報》報導，安德魯王子次女、比阿特麗斯的妹妹尤金妮婭公主（Princess Eugenie）在2018年10月12日大婚，身為堂兄堂嫂的哈里和梅根竟僅在她大婚期間就公布懷第一胎，搶盡新娘子風頭。美國媒體引述王室內部權威消息人士猜測，比阿特麗斯沒有忘記哈里和梅根搶去了尤金妮風頭的舉動，似乎仍然「懷恨在心」。

報導另有引述其他王室消息指，比阿特麗斯是等待爺爺菲臘親王葬禮過後，所以才押後報喜公布自己懷孕，但亦有王室觀察家認為，縱使比阿特麗斯和尤金妮，跟哈里夫婦關係融洽，但比阿特麗斯無論如何都一定知道選擇在5月19日公布自己有喜會有甚麼後果。

英國《每日郵報》編輯伊登（Richard Eden）亦在社交媒體Twitter發文，表示此事是個「有趣的巧合」，又重提梅根當時在尤金妮的婚禮上向賓客宣佈自己懷孕，令尤金妮感到詑異的舊事。同時報導指，有網民大讚比阿特麗斯的完美反擊「做得好」，亦有網民對她如此的「報復行動」表示「欽佩」和「尊敬」。