哈里新專訪再惹熱議　英國王室堅信他遭梅根洗腦：認識她前更快樂

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-16 12:29

英國哈里王子（Prince Harry）近來一再摃上王室家人，先在3月初和妻子梅根（Meghan Markle）接受奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，坦言父親查理斯王子（Prince Charles）、兄長威廉王子（Prince William）被誘騙陷在一堆王室責任、義務中，活得並不快樂，近日又在美國男星謝潑德（Dax Shepard）的podcast節目稱自己從小到大像動物園裏的奇珍異獸、老是被外界盯着看，不開心到20多歲就想趕快逃離王室，再度激到王室人員。

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根據英國BBC專跑王室的記者強尼戴蒙，王室內部不同單位的人員都視梅根為罪魁禍首，是她不斷洗腦哈里，讓他覺得過去的生活沒有自由、被剝奪太多簡直可悲，只有跟着她才能找到自我、獲得幸福。

他們堅信「碰到她（梅根）之前，他才沒覺得自己那麼痛苦，對於自身的角色明顯較樂於接受」。強尼透露：「王室人員認為梅根在搬弄是非，讓哈里的心境産生巨變。」

不過英國媒體、尤其是梅根最恨的八卦刊物，總是將矛頭指向她、把她塑造成反派，說到底哈里畢竟仍是他們的王子，再怎麼樣都不宜過度攻擊，對梅根就不用有這些顧忌，因為誰也不能保證她和哈里之間一定能天長地久。

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