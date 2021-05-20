新冠肺炎｜英國威廉王子接種首劑疫苗

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-20 16:57

英國威廉王子（Prince William）5月20日表示，自己18日接種首劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，並發布自己接種時的照片。他還感謝所有參與疫苗推廣工作的人員。

慣用左手的威廉王子捲起右邊的衣袖接種疫苗。暫時未知他於倫敦科學博物館（Science Museum）接種的是哪款疫苗，也未知他的妻子劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）是否已經接種疫苗。

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

圖為2021年5月13日，英國威廉王子和凱特到訪位於英格蘭伍爾弗漢普頓的慈善團體。（美聯社）

38歲的威廉王子是女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的孫子。《太陽報》報道，威廉王子2020年4月曾感染新冠肺炎，但沒有對外公開。

伊利沙伯二世和王儲查理斯王子（Prince Charles）分別已經接種疫苗。