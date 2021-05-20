新冠肺炎｜英國威廉王子接種首劑疫苗

即時國際
撰文：
最後更新日期：

英國威廉王子（Prince William）5月20日表示，自己18日接種首劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，並發布自己接種時的照片。他還感謝所有參與疫苗推廣工作的人員。

慣用左手的威廉王子捲起右邊的衣袖接種疫苗。暫時未知他於倫敦科學博物館（Science Museum）接種的是哪款疫苗，也未知他的妻子劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）是否已經接種疫苗。

圖為2021年5月13日，英國威廉王子和凱特到訪位於英格蘭伍爾弗漢普頓的慈善團體。（美聯社）

38歲的威廉王子是女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的孫子。《太陽報》報道，威廉王子2020年4月曾感染新冠肺炎，但沒有對外公開。

伊利沙伯二世和王儲查理斯王子（Prince Charles）分別已經接種疫苗。

英國王室｜哈里梅根結婚三周年　堂妹「報復式」宣布有喜搶風頭
英女王喪夫後再痛失愛犬　5個月大哥基犬不幸離世
英國最美王室成員　戴安娜姪女情歸富翁　網民評老少配嘆現實使然
哈里新專訪再惹熱議　英國王室堅信他遭梅根洗腦：認識她前更快樂
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。