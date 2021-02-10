柬埔寨首相洪森兒子及女婿率先接種中國疫苗　稱希望增強民眾信心

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-02-10 15:57

當地時間2月10日，柬埔寨衛生部開始為柬埔寨民眾接種中國援助的新冠疫苗。柬埔寨首相洪森（Hun Sen）長子洪瑪耐率先接種中國疫苗。他表示，信任中國疫苗，希望給大家起帶頭作用，請民眾放心接種中國疫苗。

根據洪森在官方臉書（Facebook）發佈的消息稱，由於自己年滿68歲，不符合中國疫苗的接種年齡。但是自己的三個兒子紅瑪耐、洪瑪能和洪瑪尼接種了中國疫苗，以此增強民眾對中國疫苗的信心。

據了解，除了洪森的三個兒子外，他的兩個女婿迪偉傑、宋布提武，以及司法部長高樂、環保部長賽松歐、金邊市長坤盛等接種新冠疫苗。

當天的疫苗接種活動在柬埔寨首都金邊甘密醫院舉行。柬埔寨衛生部發言人奧婉丁在接種完中國新冠疫苗後表示，政府將為更多人群接種疫苗，讓民眾早日恢復正常工作和生產。洪瑪耐稱，「疫情爆發以來，中國在包括疫苗等防疫物資方面給柬埔寨提供了很多幫助。首批疫苗意義重大，給柬埔寨政府實施防疫戰略提供了幫助。感謝中國政府和中國人民，在柬埔寨防疫困難的時候伸出援手。」

中方援助柬方首批疫苗已於2月7日抵達柬埔寨。按照柬埔寨王國政府的計劃，醫務工作者、軍人、教師、三輪車伕和出租車司機等高風險人群將優先接種。

推薦閲讀：