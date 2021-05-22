拜登委任前韓國大使為朝鮮事務特使　文在寅：美韓堅持台海和平

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-22 07:08

美國總統拜登（Joe Biden）5月21日會見到訪白宮的韓國總統文在寅，雙方一致對朝鮮的局勢感到憂慮，拜登同時宣布委任國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）為朝鮮半島問題特使。

拜登和文在寅會晤後舉行記者會，拜登表示在美韓在朝鮮問題上將會採取共同方式應對，他們都願意透過外交方式與朝鮮接觸，至於再次舉行美朝峰會的可能，拜登強調朝鮮須先遵守棄核的承諾。文在寅形容拜登對朝鮮的方式實際和務實，重申平壤方面無核化是優先事項。

拜登稱美韓合作是建基於雙方在共同安全的堅定承諾，兩國盟友關係長久以來是局內和平、安全、繁榮的關鍵，他並表明支持朝韓舉行對話及促進合作。另外兩國亦同意廢除針對韓國的導彈方針。

韓國總統文在寅（左）5月21日訪問華盛頓，在白宮出席美國總統拜登向一名韓戰老兵頒發榮譽勳章儀式。（Reuters）

美韓領袖除了談及朝鮮半島問題外，亦談到多項國際議題。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情上，拜登和文在寅都同意建立重面的疫苗合作計劃，華府亦會為55萬名韓國士兵接種疫苗。文在寅認為，有關合作計劃可以增加印太地區等地的疫苗供應。

雙方亦談到台海問題，文在寅指美韓同意台海地區的重要性，特別是考慮到中國和台灣之間的特性，他和拜登都認為美韓要密切合作。拜登則表示，他們曾經談及維持南海航行自由和維護台海和平等影響區內穩定的重要議題。