歐洲亞洲大不同：匈牙利解封「向口罩說再見」　亞洲多國收緊管制

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-22 20:04

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球肆虐一年多後，各地的景象也大為不同：在歐洲，隨着接種疫苗人數上升，多國已經急不及待解封，放寬對民眾的限制，匈牙利總理更稱「向口罩說再見」；至於在亞洲，隨着疫情升溫，多國正收緊防疫措施。

匈牙利新冠肺炎疫情：圖為5月8日，匈牙利總理歐爾班在葡萄牙出席會議。（Reuters）

匈牙利：對口罩說再見

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）5月21日表示，在本周末全國接種疫苗人數達到500萬人時，政府就會撤銷大部份防疫限制，包括夜間宵禁。

歐爾班又在電台表示，民眾將不再需要在公眾地方戴口罩，他稱，戶外聚會的人數上限會是500人，持有疫苗接種證明卡的民眾可參加在室內舉辦的活動。

歐爾班說：「這代表我們已戰勝第三波疫情。」他補充稱在公眾地方，是時候對口罩說再見（goodbye to masks）。

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泰國：緊急狀態延長至7月

泰國疫情升溫，當地5月21日公布發現首宗本地傳播的印度變種病毒株個案。碧武里府考堯縣（Khao Yoi）一間電子廠同日新增819宗確診個案，廠內累計個案達1,690宗。

政府已禁止來自印度、巴基斯坦、孟加拉及尼泊爾的非泰國公民入境，以防止變種病毒株傳播。泰國疫情管理中心（CCSA）說，全國緊急狀態會延長至7月底，以助控制病毒傳播。政府宣布，會在6月7日起開始全國疫苗接種計劃，外籍居民也可以報名。

泰國新冠肺炎疫情：圖為5月18日，泰國曼谷僧人接種新冠疫苗。（AP）

新加坡：堂食未恢復

截至5月21日中午，新加坡單日新增30宗社區感染個案。當中有8宗個案與之前的個案無關。

政府自5月16日起，已把聚會人數上限減少至2人，餐廳不准提供堂食服務，預料措施會持續至6月13日。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為5月19日，新加坡民眾在新加坡地鐵上戴口罩和保持社交距離。（AP）

印度：建議戴2個口罩

印度5月21日公布，全國在過去24小時內新增4,194宗死亡個案，以及新增257,299宗確診個案。

《獨立報》5月21日報道，印度政府最近開始建議民眾同時戴2個口罩。首席科學顧問辦公室（PSA）在報告中指，民眾離家後應該戴口罩，在室內地方與外人互動時，也應戴口罩。主要城市的警員於路口巡邏，向沒有戴口罩的駕駛者罰款，即使車上只有駕駛者一個人，沒戴口罩也會被罰款。