誘騙戴安娜專訪　BBC前記者否認跟戴妃之死有關

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-23 10:05

英國廣播公司（BBC）前記者巴希爾（Martin Bashir）1995年以欺詐手段說服戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）接受專訪，公開婚外情內幕。巴希爾接受英國傳媒訪問時承認犯錯，但否認自己跟戴妃死亡的連串事件有關。

巴希爾接受英國《星期日泰晤士報》訪問時稱︰「我沒有想過要以任何方式傷害戴妃，亦相信我沒有傷害她。」「我不認為我要對她生命中往後發生的許多事件負責，圍繞這些決定涉及複雜問題。」

英國王室：戴安娜王妃1995年在肯辛頓宮接受英國廣播公司記者巴希爾訪問。（Getty）

他指，「在專訪中，我們所做的一切都是她想要的，從她想（藉此專訪）提醒王室、專訪播出的時間，以至訪問內容等都是（她所想的）。」

巴希爾又坦承使用偽造的銀行文件，直言對事件感到遺憾，認為自己做錯了，「但這與任何事情都沒有關係。它與（戴安娜）沒有關係，與專訪沒有關係。」

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