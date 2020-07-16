戴安娜的「復仇裙」　黑色低胸禮服破盡王室禁忌　經典背後有故事

七月一日是戴安娜王妃Princess Diana生日，儘管她已經離世多年，可是她的影響力仍在許多人心中鮮活著，尤其最近要由Kristen Stewart演出她的傳記型電影《Spencer》（Spencer是戴安娜娘家的姓）再度讓戴安娜的故事重新搬到檯面上。

戴安娜的一生是許多戲劇最愛的原型：老公出軌、對婚姻幻滅，從憧憬愛情的天真到不惜挑戰王室權威，寧以離婚重新找回自己，最後戲劇性的以車禍死亡悲劇收場，還留下了陰謀論的謎團和狗仔搶新聞導致悲劇……她的經典造型背後也蘊藏着心境轉折的故事。

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婚紗背後的秘密：

當年戴安娜和查理斯王子大婚是全球矚目的大事，為了防止設計外洩，設計師一共做了三套婚紗，以防即使不小心被曝光還有兩件做為後補。戴安娜因為情緒不穩定和在高度壓力下，禮服的腰圍也一改再改，足足小了五吋。最後這25英尺長的拖尾婚紗讓全世界讚嘆，宛如真人版的童話故事。不過因為太在意形象和查理斯王子（Prince Charles）的想法，即使不胖仍會因為查理斯覺得她肚上有一圈肉，導致自己吃了東西之後催吐，這樣的失去自我，也難免後來對查理斯的態度更加失望。

為了配合查理斯王子、常穿平底鞋

戴安娜身高和查理斯差不多，為了在畫面上好看，她和查理斯王子一起出現時經常穿著平底鞋，以免自己顯得太高，而且可以看得出在婚姻初期，她的穿搭也盡量配合查理斯，直到查理斯讓她失望後她也大改妝扮，開始相當做自己。

戴安娜的復仇裙

戴安娜為了孩子和婚姻也試圖做很多改變和挽救，並非一開始就想走上離婚一途，只在言詞中表現不滿：這段婚姻從一開始就有點擁擠（因為小三介入）。而在1994年6月，戴安娜穿上低胸緊身的黑色緊身性感裙裝出現，違反了王室規矩，不只是王室不喜歡象徵葬禮的黑色，更何況遵循優雅端莊的王室不曾出現這麼大尺度的裝扮。據說戴安娜最初本來打算穿 Valentino 連身裙，可是在活動開始前的最後一刻，卻選擇了如此性感大膽、非常有魅力而且看起來身價非凡的Christina Stambolian黑色禮服。當天稍晚查理斯王子終承認與卡米拉有婚外情，因此媒體稱這條裙子為「Revenge dress」（復仇之裙）！

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越低潮，越高調

戴安娜王妃唯一一次出席 Met Gala是1996年，當時她與查理斯王子（Prince Charles）離婚的消息才公開了三個月。她穿上了由當時擔任Dior創意總監 John Galliano 所設計的 Dior 經典內衣禮服，顯示了她眼光超前的品味。她以七圈珍珠頸鍊，搭上巨大的藍寶石與鑽石耳環，亮眼地令人難以忽視。也揭示了女人需要戰袍的金科玉律：如果你身處低潮或低落，更需要穿着高調來振奮自己。

她說：「當你感到幸福的時候，你能夠寬恕很多事情。」可惜在這段婚姻裏她沒感受到，不過這並未妨礙她從事慈善的心，她在幫助人們的同時得到了安慰和滿足，戴安娜的名言之一就是：「我知道我該怎麼辦。出去遇見人，並且愛他們。」「現代社會中最嚴重的疾病是，人們沒有感受到被人愛與足夠的愛。」

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孩子遠勝一切，永遠張開雙臂的母親

戴安娜王妃對於孩子的愛遠勝一切，經常可以看到王子坐在她懷中、腿上或是她張開雙臂擁抱他們的模樣。她說：「我為兒子們而活。沒有他們，我會茫然不知所措」，也在坦白婚姻觸礁後擔心兒子的心情，「如果一個小男孩讀到並知道他的媽媽從未被他的父親愛過，他會怎麼想？」。

即使生的都是兒子，也免不了想要打扮他們的心，可以看到戴安娜王妃穿着母子裝，或是讓他們穿着兄弟裝的模樣，煞是可愛。

戴安娜不想將孩子放在圍籬中生長，盡可能帶他們融入一般人的生活：「我希望我的兒子們能了解人們的感受、憂慮和痛苦。人們的希望與夢想。」她帶他們去麥當勞吃漢堡，坐地鐵和公共汽車、騎自行車，讓他們穿牛仔褲，戴棒球帽；去樂園也要跟着大家一起排隊，這讓王子們長大後非常想念並感謝自己的母親，也以這樣的方式教育自己的孩子。

威廉王子在接受美國廣播公司新聞頻道採訪時表示：「她（戴安娜）非常想讓我們看到現實生活的真實」，「對此我感激不盡…..這是我學到最重要的一課，讓我意識到我們中的許多人是多麼幸運，尤其是我自己。」

戴安娜最愛的一頂王冠

戴安娜王妃生前最愛的王冠Cambridge Lover's Knot，因為戴妃愛情路坎坷也被大家稱呼為「珍珠淚」王冠（冠頂珍珠如同淚滴），並讓大家想起「欲戴王冠必承其重」這句話的意義。它幾乎也跟戴妃畫上了等號，卡米拉曾戴過一次結果被輿論攻擊，直到凱特王妃再次戴上有著緬懷、紀念的意義，才讓這個消失在民眾眼前許久的王冠再度出現。

戴安娜曾不只一次的表示：「公主」這一詞並不如想像中那麼美好。「請叫我戴安娜，而不是戴安娜王妃….」。在1995年BBC採訪戴安娜的訪問中：「你覺得你會成為王后嗎？」當時的戴安娜和查理斯尚未離婚，但她斬釘截鐵地回答道：「不，我不會。」

「我更希望成為人們心中的王后，但我並不認為自己會成為這個國家的王后。」

戴安娜的確做到了，她以自己的方式，走下了讓她厭食、痛苦的王室位置，活在許多人心中。

2009年，美國National Constitution Center展出戴安娜戴過的王冠。（GettyImages）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：戴安娜的「復仇裙」!!經典造型背後的故事】