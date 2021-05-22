戴安娜遭BBC記者誘騙專訪風波　曼聯名宿前妻加入指責：我也受害

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-22 16:13

英國廣播公司（BBC）前記者巴希爾（Martin Bashir）1995年以欺詐手段成功說服戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）接受專訪的事件引來巨大關注，在輿論壓力下，BBC決定退回當年因這世紀專訪而奪得的數個獎項。 只是一波未平一波又起，曼聯已故名宿佐治貝斯（George Best）前妻亞歷克絲（Alex Best）加入指責巴希爾的行列，她批評巴希爾21年前專訪佐治貝斯時，也曾使用欺騙手段，令她與佐治貝斯大為不滿。

巴希爾1995年專訪戴安娜王妃後聲名大噪，1999年他離開BBC及過檔ITV，然後在2000年專訪患病中的佐治貝斯。

斥遭巴希爾背叛

英國《鏡報》5月21日報道，亞歷克絲講述當年巴希爾承諾紀錄片會以富有同情的手法，呈現佐治貝斯積極的一面，但最後播出的紀錄片令他們深感失望，內容着重佐治貝斯的醉酒問題與肝病治療，並呈現佐治貝斯的經理人與亞歷克絲兩人都是酒鬼，如何增加佐治貝斯英年早逝的機會。

圖為BBC前記者巴希爾，1995年訪問戴妃的事件是他事業的轉捩點，圖片攝於2013年1月。（AP）

亞歷克絲表示當年非常信任巴希爾，後來感到遭背叛，形容巴希爾是「蛇與鯊魚」，她指佐治貝斯當年也很生氣，「佐治貝斯如今看不到巴希爾的真面目公諸於世，這真令人傷心，因為我相信他會很高興看到的。」

英國傳媒在2000年代也曾報道，佐治貝斯生前對接受巴希爾的專訪感到後悔。佐治貝斯在2004年與亞歷克絲離婚，2005年病逝。

BBC決定退回獎項

由於戴安娜專訪風波鬧得沸沸揚揚，BBC在作出道歉後，5月20日宣布退回當年因這個專訪而取得的數個獎項，包括在1996年奪得的英國電影電視藝術學院（BAFTA）獎。

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