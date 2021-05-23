新冠肺炎｜印度醫學會促政府起訴瑜伽大師誹謗現代醫學

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-23 13:30

印度醫學會（Indian Medical Association）5月22日敦促政府對當地瑜伽大師拉姆德夫（Baba Ramdev）採取法律行動，稱這個人最近發表誹謗科學言論和醫學並販售未經合法批准的抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）藥物。

社交媒體最近流傳拉姆德夫公開談話的影片。他批評醫生採用包括瑞德西韋（Remdesivir）和法匹拉韋（Favipiravir）在內獲醫藥監管機構批准使用的藥物治療新冠患者是愚蠢且失敗的科學。

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印度醫學會當天發表聲明稱，拉姆德夫在第2波疫情期間發表無知言論反對對抗療法（Allopathy）和誹謗科學醫學，用毫無根據的指控誤導公眾，以便出售他非法和未經批准的所謂藥物。學會要求印度衞生與家庭福利部就此行為採取法律行動。

印度有些人深信牛糞牛尿可以防疫。有人認為把牛糞和牛尿塗在身上可以抵禦病毒，也有議員聲稱飲用牛尿可以防止受感染。不過印度醫學會全國主席JA Jayalal稱：「無具體科學證據顯示牛糞或牛尿能促進對新冠的免疫力，這完全基於信仰。」

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