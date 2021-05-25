美國情報機構啓動調查涉武漢病毒所報告　中國質疑美方轉移視線

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-25 14:41

外媒引述美國情報報告指，中國武漢病毒所研究人員在2019年11月疫情爆發前曾因病情求醫，美國情報機構正對報告展開調查。中方5月24日回應報告，質疑美方「究竟是關心溯源，還是想轉移視線？」

情報機構展開調查

路透社5月25日報道，據美國政府消息人士透露，美國情報機構正在調查有關報道，即中國武漢病毒研究所研究人員在2019年報告首宗新冠肺炎（COVID-19）病例前一個月前曾經求醫。

美國政府消息人士表態謹慎，稱目前仍沒有證據表明新冠病毒（SARS-CoV-2）起源於武漢病毒研究所。消息人士稱，根據一份美國前總統特朗普（Donald Trump）執政時期流傳、目前仍未解密的美國情報機構報告，武漢病毒研究所的3名研究人員於2019年11月曾患病需要就醫。

世衞組織（WHO）專家組2021年2月訪問武漢病毒研究所時（點擊查看大圖）：

其中一位消息人士稱，目前尚不清楚這些研究人員是否住院治療，以及他們的症狀是什麼。

美國《華爾街日報》之前在5月23日引述此前未公開的美國情報報告報道稱，2019年11月，中國武漢病毒研究所的3名研究人員尋求醫院治療，這比中國報告首例新冠肺炎病例早了一個月。評論稱，這份報告可能助長要求更全面調查新冠病毒是否從實驗室泄漏的呼聲。

世衞組織專家組離華前召開記者會，排除新冠病毒來自實驗室的可能（請點擊大圖瀏覽）：

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在5月24日中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅對《華爾街日報》的報道回應稱，中國科學院武漢病毒研究所已於2021年3月23日發布了相關聲明。聲明表示，2019年12月30日之前，武漢病毒研究所未接觸過2019新型冠狀病毒，迄今為止，該所職工和研究生保持新型冠狀病毒「零感染」。

趙立堅質疑稱，疫情和病毒早在2019年下半年多點多地出現的報道愈來愈多，有關德特里克堡（Fort Detrick）生物基地的種種疑點以及美國在全球開設200多個生物實驗室的真實目的也已引發國際社會高度關注。他質疑稱，美國不斷炒作「實驗室泄漏」論，究竟是關心溯源，還是想轉移視線。