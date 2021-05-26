新冠肺炎｜歐盟有望7月底為70%成人打針　承諾捐出1億劑疫苗

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-26 09:47

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5月25日說，歐盟正朝着實現對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情目標的方向前進，即到7月底前能夠為70%的歐盟成年人接種新冠疫苗。

為期兩天的歐盟特別峰會當天在布魯塞爾閉幕，歐盟成員國領導人圍繞新冠疫情、疫苗接種等進行了討論。馮德萊恩在峰會結束後的記者會說，歐盟正朝着實現目標的方向前進，到7月底前將有足夠的新冠疫苗為70%的歐盟成年人接種。照這樣下去，「我們有信心能夠安全重新開放社會」。

馮德萊恩還表示，歐盟的疫苗接種計劃正在穩步推進，本週末將達到一個里程碑，屆時將有一半的歐盟成年人至少接種一劑新冠疫苗。「我們現在必須通過給青少年接種和追蹤變異新冠病毒來鞏固這一進展」。

根據峰會發表的聲明，歐盟成員國領導人表示，作為全球最大的新冠疫苗出口地，歐盟將繼續努力提高疫苗生產能力，以滿足全球需求。歐盟承諾今年年底前向急需疫苗的國家捐贈至少1億劑疫苗，並幫助一些地區建立本地疫苗產能。

路透社引述取得的歐盟文件指，歐盟第一季已經取得1.06億劑疫苗，第二季將獲得4.13億劑，第三季將有5.29億劑，年底前估計將額外取得4.52劑，合共15億劑。數字只包括美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）／德國生物新技術公司（BionTech）、強生公司（Johnson & Johnson）、阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和莫德納公司（Moderna）的疫苗。