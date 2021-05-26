普京拜登6月將在瑞士會晤　俄羅斯專家談可能取得的唯一實際成果

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-26 20:51

美國總統拜登（Joe Biden）即將在6月16日在瑞士與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會晤，這次會晤是否會帶來實際成果引發關注。有俄羅斯專家認為，軍控和戰略穩定問題或將成為這次會談的唯一實際結果。

普京和拜登近日一起出席過氣候峰會，但是沒有舉行會晤（點擊圖集瀏覽）：

俄羅斯衛星通訊社5月26日報道，俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）的美國和加拿大研究所所長羅戈夫受訪時表示，軍控和戰略穩定問題或將成為普京與拜登在日內瓦會談的唯一實際結果，無需期待美方會降低對莫斯科的經濟壓力水平以及解除制裁。

羅戈夫説：「目前很難猜測結果，可能有不同的情況。例如，1961年赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）與甘迺迪（John F. Kennedy）在維也納會晤，似乎相互微笑，但是兩年後發生古巴導彈危機，我們曾接近核戰爭。第二個方案是1986年的雷克雅未克會談，當時狀況也非常糟糕，但是戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）與列根（Ronald Reagan）達成共識，不能發生核戰爭，因為不會有贏家，並下令開始嚴肅談判。」

白宮5月25日發表聲明稱，拜登將於6月16日在瑞士日內瓦會晤普京。這是拜登2021年1月20日就任美國總統後，首次與普京舉行會晤。克里姆林宮5月25日也發表聲明證實了這次會晤。聲明説，兩國元首將討論雙邊關係現狀和前景、戰略穩定問題以及當前國際議程上的問題，包括合作應對新冠肺炎（COVID-19）疫情、解決地區衝突等。