拜登與普京6月16日於日內瓦舉行峰會　白羅斯及烏克蘭成討論議題

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-26 01:20

美國白宮與俄羅斯克里姆林宮5月25日分別表示，美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日將在瑞士日內瓦（Geneva）會晤。

白宮表示，兩位領導人將討論一系列迫切的議題，以尋求修復美俄關係之間的可預計性（predictability）及穩定性（stability）。發言人普薩基（Jen Psaki）指，拜登屆時會與普京討論白羅斯迫降客機並拘捕異見人士事件，以及烏克蘭局勢，並強調峰會沒有前設條件。

克里姆林宮則表示，會晤目的是討論俄美關係現狀及其進一步的發展前景，還有國際議程上的戰略穩定與時事議題，包括合作抗疫與解決地區衝突。

2011年3月10日，當時擔任美國副總統的拜登（左）在俄羅斯莫斯科與普京（右）握手。（AP）

拜登計劃在6月11至13日於英國出席七國集團（G7）峰會，並在14日轉到比利時布魯塞爾參加北約（NATO）峰會，與歐盟領袖會面。拜登之前已表示，期望和預計訪歐期間可以與普京會面，正在安排。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月已在冰島舉行會談，為拜登就任以來莫斯科和華盛頓之間最高級別的會談。外媒指，美俄兩國外長為將舉行的美俄峰會準備工作進行討論。