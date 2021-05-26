拜登與普京6月16日瑞士舉行峰會　英媒：對有實際成果期望不大

撰文： 房伊媚 成依華 最後更新日期： 2021-05-26 20:46

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會於6月16日在瑞士日內瓦（Geneva）會面。英國傳媒指，這場對話看來注定令人憂慮，對有實際成果的期望不大，但有望改善關係及增進了解。

美俄關係：圖為2011年3月10日，時任美國副總統拜登（左）與時任俄羅斯總理普京（右）在俄羅斯莫斯科會面。（AP）

英媒：期望不大但有望增進了解

英國廣播公司（BBC）5月25日指，拜登與普京的對話看來注定令人憂慮，因為在過去數月以來美俄緊長局勢升溫，兩人也曾惡言相向。拜登3月16日接受訪問時，被問到是否認為普京是「殺手」（killer）。他回答稱：「嗯，是的。」俄羅斯之後宣布召回駐美大使。

普京3月18日回應道，只有同類人才能互相了解，又稱希望拜登身體健康。報道稱，因此BBC對美俄峰會能有實際成果的期望不大。但兩人有希望改善關係及增進了解。

美俄關係：圖為2021年5月24日，美國總統拜登到訪美國聯邦緊急措施署。（AP）

美國制裁

美國最近對俄羅斯實施新制裁，然後又宣布豁免一些制裁。白宮4月15日宣布，為回應俄羅斯損害美國和盟友自由公平的選舉及民主進程、以及莫斯科參與針對美國惡意網絡攻擊的行為，美國制裁俄羅斯。當中包括制裁科技公司、禁止與部份俄羅斯主權基金交易。

拜登5月25日稱，決定豁免制裁北溪二號項目營運商，因為項目已經接近完工，而且實施制裁或損及與歐洲的關係。

美俄關係：圖為2020年10月28日，時任美國總統特朗普在拉斯維加斯出席活動。（AP）

與特朗普成鮮明對比

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）5月25日表示，兩位領導人會討論一系列迫切的議題，以尋求修復美俄關係之間的可預計性（predictability）及穩定性（stability）。

BBC於5月25日指，如果拜登在此次峰會的其中一部份目標是修復可預計性和穩定性，這會與美國前總統特朗普（Donald Trump）在過去4年以來的做法形成鮮明對比。

美俄關係：圖為2021年5月25日，美國總統拜登抵達特拉華州。（AP）

拜登言行不一致

BBC的文章表示，拜登政府對俄羅斯所說的煽動式言論，明顯與特朗普政府不同，但拜登政府的行動，不是經常能配合這些強烈的言論。這引來美國國內盟友和政敵的批評。惟是次美俄峰會，會是拜登政治生涯中其中一場最大的親身考驗。