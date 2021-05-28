新冠疫苗｜泰王胞妹繞過政府進口中國國藥產品　衞生部長不知情

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-28 11:41

泰國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例激增且疫苗接種進度遲緩引致民怨。泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）胞妹朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）7月25日繞過政府相關部門，批准由她創辦並贊助的學術機構進口中國國藥（Sinopharm）疫苗。

這道25日晚泰國《皇家公報》（Royal Gazette）頒布的敕令，增加朱拉蓬皇家學院（Chulabhorn Royal Academy）應對疫情的權限。它由哇集拉隆功幼妹兼朱拉蓬皇家學院主席朱拉蓬公主簽署。

外界暫時未知道學院會進口多少疫苗，以及在什麼時候運抵泰國。

泰國王室：圖為2012年12月5日，泰國朱拉蓬公主（左二）站在父親、時任國王普密蓬身旁。他們當時正出席普密蓬85歲生日的慶典。（Getty）

朱拉蓬皇家學院秘書長Nithi Mahanonda在Facebook稱：「（朱拉蓬）皇家學院將採購『替代疫苗』，直到國內生產的疫苗達到足以防範疫情為止」。

副總理兼公共衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）稱在皇令公布後才知道這計畫，「我昨晚才看到這道皇令，不過若是此舉對國家好，我們已準備好」。

泰國政府一直堅持處理所有疫苗進口的工作，以及6月開始推動公眾接種。供人接種疫苗主要由泰王持有的一間公司生產。它們都是阿斯利康疫苗。這種疫苗由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與英國牛津大學（University of Oxford）聯合研發。

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