澳媒戲稱「新習蘭」為錢棄盟友　阿德恩：完全不同意

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澳洲新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）發布新一集的宣傳短片，提到新西蘭和中國的關係，並把新西蘭戲稱為「新習蘭」（New Xi-Land）引發熱議。新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）5月27日回應稱，完全不同意這種說法。

第九頻道網（Nine Network）30日將播放新一集新聞節目《60分鐘》。《60分鐘》26日發布宣傳短片，澳洲記者施泰因福特（Tom Steinfort）在影片中向阿德恩提問：「你是否有時候需要咬住自己的舌頭，才能避免得罪中國政府？」阿德恩隨即回答：「不。」

影片接着導入旁白稱，澳洲以為新西蘭是最好的朋友，但看來新西蘭已為賺中國快錢而拋棄澳洲。影片顯示中國國家主席習近平在新西蘭國旗前的畫面時，旁白又質問新西蘭是否已變成「新習蘭」（New Xi-Land）。

中新關係：新西蘭總理阿德恩2019年在北京和中國國家主席習近平握手。（Reuters）

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阿德恩當天下午表示：「雖然我還未看過有關宣傳短片，但我知道它已在網上引起一些人的興趣。很明顯，它形容新西蘭以及我們與澳洲關係的方式，我完全不同意。」

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