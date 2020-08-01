【海外職場．墨西哥】警察好比毒梟可怕？　台女分享墨國工作辛酸

「可憐的墨西哥，離上帝太遠、離美國太近！（¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos! )」一句墨西哥名言，道出墨西哥最真實的文化與台灣女生 Inés 在當地工作5年的日常生活- 貪腐、危險與不可思議。 這次麥可故事貿易公司特別邀請到 IG 追蹤人數破萬、在台灣一年換三份工作，薪水還越換越高、不怕慣老闆的反骨女子- Inés（S社群風格工作室的創辦人）來分享給所有好奇在最大毒梟國家墨西哥工作是如何的人，像電影般情節的工作日常。

多數人不知道 Inés 這段墨西哥職場故事，只知道她在台灣一年換三份工作，薪水還越換越高的精彩轉職故事，但可能就是在墨西哥的這段工作經驗，才促使 Inés能有今天的養分。（）

貪腐：在台灣我們認為很安全的警察，在墨西哥卻是像毒梟般的人物

大家可能很難想像，在台灣被視為人民保母的警察，在墨西哥卻像是毒梟般的人物，哪個店家生意好，就是警察眼中的肥羊，能勒索更多的保護費。 Inés 當時工作是屬於當地非常大型的文具店，常進口國外最流行的文具商品，一條不到一公里的街道，Inés 公司的文具店就密集地像台灣便利商店一樣，每走幾步就有一家。

被警察勒索收取點保護費，幾乎是 Inés 在墨西哥擔任店經理時每天會遇到的事，如果不給錢，卸貨的貨車將不准停在公司門口，甚至警察會說這批貨好像有問題，需要扣押帶回警局檢查一下，也因此 Inés 為了店面能順利運作，必須學會跟警察們談判！當 Inés 觀察到哪些警察比較好，便會去找他們談合作，給他們固定保護費，而當卸貨貨車又被其他警察找碴時， Inés 便會立刻打電話給跟她固定合作的警察，請他們來解決問題，而這些警察則會立刻出現，並跟其他警察說這是他們的客人，請他們放人。

相關文章：【體育熱話】小球員被警員槍斃 隊友讓他攻入最後一球感人道別

+ 4 + 3 + 2

有一次員工在上貨又被勒索，身高不到160公分的她直接在街頭跟20幾個警察槓起來

有一次 Inés 突然有好幾百萬的文具商品，需要緊急調度超大型貨車來出貨，而警察一看到大型貨車開進來，便像蒼蠅看見美食般瘋狂湧上，且開著墨西哥警察勒索錢財的標準配備 - 蜘蛛車 araña 來準備搶貨，且更不幸的是，Inés 所熟悉的警察剛好都不在，一群警察就開始把貨車的各個輪子鎖住，向店經理 Inés 索取高額費用才准貨車放行。

店內現金不足以支付警察的勒索費用、商品又需要緊急出貨，Inés 開始苦苦哀求警察先放行貨物，之後她再補交保護費給他們，但警察堅持要收到錢才肯放行，而或許是當天豔陽高照令人心情浮躁，又或是幾百萬的貨急著出讓 Inés 狗急跳牆，她竟然開始用西文破聲大罵警察要求放貨，等她回過神已經有20幾位警察將 Inés 團團包住，甚至連當地的警察局長都出現，且要求 Inés 交出她最信任的墨西哥副店長，跟他們回警局一趟，才願意先放行貨物。

無助、絕望、害怕、恐懼等在墨西哥工作幾年從來沒出現的感覺，一次全部湧上 Inés 心頭。當警察如潮水退去後，街頭只剩下 Inés 一個人的哭聲與弱小無助的背影。Netflix 熱門影集《毒梟》劇中所描述警察的貪腐， Inés 早在好幾年前就親身體會到，而那天她也再次重新認識一次墨西哥的警察文化。

Netflix 熱門影集《毒梟》劇中所描述警察的貪腐， Inés 早在好幾年前就親身體會到，而那天她也再次重新認識一次墨西哥的警察文化。（《毒梟》劇照）

危險：在墨西哥5年後，即使現在回到台灣，晚上走路她還是常常習慣往後看

「下班後請公司專屬司機接送回家、太陽下山後，沒事就待在家裡」是 Inés 在墨西哥的生存守則。但有一次下班司機剛好有事無法來，Inés 只好與老公在路上招一台計程車回家。但一上車 Inés 與老公便發現狀況不對。眼神空洞、絕對有吸毒、不斷對著沒插電的對講機說話、開車更是極速狂駛，甚至直接開上分隔島，有幾個瞬間 Inés 覺得這就是自己生命的最後一天。

但冷靜下來後，他們決定請司機把車停在即將經過的韓國社區，趕快逃離這台車，沒想到司機就像在演電影《狂野時速》（Fast & Fury），從比台灣大道還寬2倍以上的路，直接從最內線道瞬間切到最外線道，橫幅擺盪的寬度，就如 Inés 心臟所劇烈跳動的距離。車子停下後，司機還想趁機敲詐他們一筆，甚至做勢要走去後車廂拿武器威脅他們。

相關文章：墨西哥「無女人日」 數千女性罷工控訴「殺女之國」

+ 6 + 5 + 4

在墨西哥待5年，危險這詞如刺青般深深烙印在 Inés 身上。回來台灣後的第一年，每當晚上出門時，還是會習慣性往後看是否有人跟蹤他們，而發現沒人則會告訴自己：「Inés 你已經回到安全的台灣了。」

不可思議：老闆住在彷彿荷里活的豪宅區，但窗外望出去卻是一整座山的貧民窟

「開車要經過重重關卡檢查、坐擁一座高山、私房游泳池」這絕對不只是荷里活才會出現的場景，更是墨西哥有錢人的標準生活配備，而這樣豪華富裕的生活，就是 Inés 老闆的日常。

但令 Inés 震驚的，不是老闆在墨西哥富裕的生活型態，而是從老闆家窗戶望出去，卻是一座山的貧民窟帶給她的衝擊。貧富差距是各國都正面對的議題，但在墨西哥卻是一個根深蒂固的問題，似乎從出生那天，就決定你未來的生活是如何。

令 Inés 震驚的，不是老闆在墨西哥富裕的生活型態，而是從老闆家窗戶望出去，卻是一座山的貧民窟帶給她的衝擊。（示意圖，dennis schrader＠Unsplash）

22K台幣是台灣年輕人普遍的低薪問題，但在墨西哥的高中畢業生（之所以說是高中畢業生而不是大學畢業生，是因為普遍教育程度偏低，大學生實在太少）只要有 7K 就是高薪的代表。不可思議的貧富差距場景，也天天在墨西哥上演。

在電影毒梟般地墨西哥工作五年後，她學會的不只是順利活下來，更是別人永遠學不來的職場技能

在台灣談的是生意，在墨西哥談的是人命

在墨西哥所謂的談判，牽扯到的不只是幾百萬元的貨物是否要被警察扣押，更常牽扯的是幾條人命是否會一去不復返，也因此當 Inés 回台灣工作後，主管發現在難搞的生意交給 Inés 處理後，她幾乎都能輕鬆拿下。畢竟在台灣只是談刀光劍影的生意，但在墨西哥卻是談血光四射的人命。

身為老闆的第二把交椅，不只有能力強，更是要交心：在結婚那天，老闆與老闆娘看到她的那一刻都哭了

朝九晚五是台灣人的職場生活，而天天工作到半夜則是 Inés 在墨西哥職場的標準下班時間。從助理到成為老闆的第二把交椅， Inés 參與了公司飛快成長的黃金期，而老闆與老闆娘則參與 Inés 每段升遷、考取研究所、結婚等每個重要時刻。在結婚那天，老闆與老闆娘看到 Inés 穿上婚紗的那一刻都哭了。與老闆能培養出如此緊密的關係，在台灣又有多少個員工能做到呢？

穿透人心的同理心：一樣從基層做上來，她能懂每一個員工眼裡的迷惘

「工作遲到了、沒來上班電話打也沒人接」在台灣職場發生這種狀況，除了被扣薪，更可能面臨老闆的一陣痛罵，但在墨西哥的 Inés 卻深知工作遲到了，可能是來上班的路上遇到了毒梟被勒索、 沒來上班電話打也沒人接可能是員工發生什麼大事了。這樣穿透人心的同理心，除了讓她能跟文化差異極大的墨西哥員工相處融洽，更讓她成為每位員工尊敬的主管。

「在全世界最大毒梟的國家墨西哥工作-你最需要學的的不是適應文化差異，而是如何活下來」是 Inés 給所有想去墨西哥工作最重要的建議。 「貪腐、危險與不可思議」則是 Inés 在墨西哥工作5年的深層感受。天天活在電影情節的墨西哥工作，也讓 Inés 養成別人永遠學不來的職場絕活，幫助她回台灣後成功換一份又一份更好的工作，而最近更自己創業 S編的風格思維圈，並成為台灣許多自媒體經營者的專屬品牌顧問。

相關文章：墨西哥男花6年苦行14,000km 只為一個與流浪狗有關的心願

+ 20 + 19 + 18

多數人不知道 Inés 這段墨西哥職場故事，只知道她在台灣一年換三份工作，薪水還越換越高的精彩轉職故事，但我認為就是在墨西哥的這段工作經驗，才促使 Inés能有今天的養分，而麥可故事貿易公司的成立宗旨，不是只有與人分享別人最後的成功故事，更想與大家分享每個人一步步奮鬥的過程與曾經的迷惘。

Inés ，又或是大家所熟悉稱呼的S編，轉職的故事的確令大家津津樂道，但麥可故事貿易公司更想寫下她在墨西哥不一樣的職場故事，也希望能為在台灣網路圈缺乏墨西哥工作的資訊，盡一點微薄之力。

【本文獲「麥可故事貿易公司」授權轉載，瀏覽Instagram】