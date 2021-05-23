新冠肺炎｜英國：輝瑞與阿斯利康疫苗有效預防印度變種病毒

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-23 14:00

英國衞生部門5月22日稱，接種2劑阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗或美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）疫苗，普遍可阻止感染印度變種病毒。

英格蘭公共衞生署（Public Health England）的研究顯示，接種2劑由美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的疫苗後2周，對最先在英國肯特郡（Kent）發現的變種病毒株 B.1.1.7保護力為93%，而對印度的B.1.617.2病毒株的保護力則為88%。

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研究同時提到，接種2劑由阿斯利康和英國牛津大學（University of Oxford）共同研發的疫苗後，對感染印度及英國的變種病毒株後，出現病徵的保護力分別為60%及66%。

報告亦指出，無論是輝瑞與BioNTech疫苗，或是阿斯利康疫苗，在接種第一劑後的3周，若感染印度變種病毒，對出現病徵的保護力為33%，低於感染英國變種病毒的50%保護力。