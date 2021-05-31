以色列左中右派存極大政治分歧　或組成脆弱執政聯盟

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-31 16:40

以色列右翼政黨統一右翼聯盟有意與中間派擁有未來黨籌組政府，意味執政12年的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）或會下台。惟要成功合組政府，必須包括左中右派政黨在內，而各黨的意識形態分歧太大，就算能組成也許仍會十分脆弱。

若要成功籌組政府，除了中間派政黨，統一右翼聯盟必須拉攏包括左翼的聯合阿拉伯名單（United Arab List）合作，屆時將組成包含左中右派的執政聯盟。

圖為2021年5月30日，統一右翼聯盟領袖貝內特位於耶路撒冷的以色列議會發表講話。（AP）

內塔尼亞胡據報得知統一右翼聯盟領袖貝內特（Naftali Bennett）宣布上述消息後，曾經嘲笑他們說：「（若組閣成事）誰還會理會（約旦河西岸猶太人）殖民區了？」他更指這個可能出現的左中右派政府內閣，對以色列的國家安全過於脆弱，因無法合力對抗以色列的競爭對手伊朗。

內塔尼亞胡所言非虛，右翼的貝內特政治立場是反對巴勒斯坦建國，贊成正式吞併西岸大部分地區。惟中間派在有關立場相對溫和，左翼政黨則支持在西岸殖民區方面讓步，可見各派政黨理念南轅北轍。

基於包括左翼和極右翼成員在內的新內閣存在很大的意識形態差異，這些政黨的領袖已表明屆時內閣最初將避免採取可能加劇政黨之間政治不兼容的舉措，例如與以巴衝突有關的措施，轉為專注於推行基礎建設和經濟政策。

即使來自不同政治領域的左中右派聯盟真的順利宣誓就職，相信往後執政難度仍然甚高，未來要保持政治權力，並在政策上達成共識的話，或者要被迫把以巴衝突等敏感議題擱置。