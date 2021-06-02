馬來西亞指16架解放軍機逼近領空　外交部將傳召中國大使

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-06-02 08:36

馬來西亞皇家空軍部隊6月1日表示，16架中國軍機逼近馬來西亞領空。馬國外交部稱，將傳召中國駐馬來西亞大使要求解釋。中國駐馬來西亞大使館發言人隨後表示，中國軍機嚴格遵守國際法有關規定，沒有進入他國領空。

馬來西亞《星洲日報》報道，馬來西亞皇家空軍部隊5月31日偵察到16架中國人民解放軍空軍的軍機進入東馬沙巴州亞庇的馬來西亞海域區（ZMM）。

空軍首長丹斯里阿克巴稱，考慮到馬來西亞海域區的嚴謹程度，中國軍機進入馬來西亞海域區是非常嚴重的事情，威脅到國家主權和航空安全。

馬來西亞空軍表示，雷達偵察到中國軍機的行動飛近沙撈越州，其後靠近南海的盧科尼亞暗沙（Luconia Shoals），再飛到沙撈越州對開的海岸60海里的範圍。馬國曾向中方軍機發出訊號，但未獲回應，於是出動飛機目視確認。

馬國空軍表示，中國軍機由伊爾-76和西安運-20戰略運輸機組成，於23,000英尺至27,000英尺的高度飛行。

馬來西亞外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）稱，將向中國發出外交抗議照會，同時將傳召中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖，要求對方做出解釋。

中方：沒有進入他國領空

中國駐馬來西亞大使館發言人表示，據了解，這是中國空軍的例行飛行訓練活動，不針對任何國家；在此次訓練中，中國軍機嚴格遵守國際法有關規定，沒有進入他國領空。

發言人強調，依據相關國際法，中國軍機在有關空域享有飛越自由。「中馬是友好鄰邦，中方願同馬方繼續通過雙邊友好協商，共同維護地區和平與穩定。」