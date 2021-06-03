以色列新政府需經國會表決　八黨共政不穩　內塔尼亞胡氣數未盡？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-03 12:51

以色列反對派在最後限期前達成協議，決定合作籌組政府。但這個協議需要獲國會投票通過才能落實，新政府包含中左右不同黨派，理念截然不同，而且在國會只有微弱優勢，總理內塔理亞胡（Benjamin Netanyahu）還有可能成功反撲，免於下台。

圖為2016年6月，內塔理亞胡出席耶路撒冷的一次公眾活動。若國會投票讓新政府成立，內塔理亞胡將會下台，結束12年的執政。 （Reuters）

以色列中間派擁有未來黨（Yesh Atid）領袖拉皮德（Yair Lapid）6月2日晚接近期限前一刻，宣布與各黨達成協議，組成新政府。8個政黨代表在協議書簽字，並獲總統里夫林（Reuven Rivlin）確認。

這8個政黨政治光頻橫跨左右，包括兩個中間派政黨：擁有未來黨及藍白黨（Blue and White）；三個右翼政黨：以色列是我們的家園黨（Yisrael Beiteinu）、統一右翼聯盟（Yamina）及新希望黨（New Hope）；和兩個左翼政黨：工黨（Labor）及梅雷茨集團（Meretz）；與及屬保守派的聯合阿拉伯黨（Ra'am，或稱拉阿姆）。

新政府需要獲國會投票通過才能作實，由於各黨理念有莫大分歧，新政府能否如期成立仍充滿變數。特別是目前已知統一右翼聯盟已有最少一名議員必定投反對票，讓8個政黨人數剛好只佔120席國會的61席，僅僅過半數。意味只要再一人倒戈，新政府將會無法成立。

圖為5月30日，右傾黨代表貝內特在以色列國會發言。若新政成立，按協定貝內特將成為首任總理。（Reuters）

至於另一個屬左派，由阿拉伯人組成的聯合阿拉伯黨（Joint List），6名議員有4人表明反對，另外兩人未作實，這兩人的投票同樣可以決定新政府的命運。

有分析指，現時各黨是基於「厭惡內塔尼亞胡」的共同立場，同希望在疫情過後重建經濟。但在施政方面，無可避免會抵觸各黨紅線，即使政府順利成立亦難以穩固。

至於內塔利尼亞胡，《以色列時報》報道指他近日一直聯絡阿巴斯（Mansour Abbas），試圖說服聯合阿拉伯黨拒絕參加聯合政府。相信內塔利尼亞胡會爭取至最後，保着總理一職。