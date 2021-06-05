Facebook暫停特朗普帳戶兩年　之後評估是否解封

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社交平台Facebook6月4日表示，該公司會暫停美國前總統特朗普（Donald Trump）的帳戶兩年，意味他無法在2022年美國中期選舉期間向支持者交流。

Facebook全球事務和通訊副總裁、英國前副首相紀理歷（Nick Clegg）4日發表網誌，稱特朗普的Facebook及Instagram的封殺令最快可能在2023年1月結束。他表示公司屆時會評估外來因素，包括暴力事件、限制和平集會和其他導致社會不穩的原因等。

他指出，如果到時認為公眾安全可能仍有嚴重威脅，公司就會延長禁令期一段時間，之後再次評估，直到風險消除為止。

圖為2021年2月28日，美國前總統特朗普於保守派政治行動會議發言。（AP）

紀理歷強調，即使特朗普獲「解禁」，只要對方進一步違反公司的內容審核規定，就會面臨連串嚴厲制裁。

特朗普的支持者1月6日衝擊國會後，Facebook翌日決定暫停他的帳戶。今次延長封殺期，Facebook認為期限合理，而且亦可阻嚇特朗普或其他人士將來重犯同類事件。特朗普之後發表聲明，批評Facebook的決定是對7500萬名向他投下支持票選民的侮辱，重申自己最終都會勝出。

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