新冠肺炎︱特朗普指中國應向美國及全球賠償10萬億美元

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-06-04 21:43

美國前總統特朗普（Donald Trump）6月3日發表聲明，他聲稱中國需要為新冠肺炎（COVID-19）疫情造成的損失，向美國及全球賠償10萬億美元（約78萬億港元）。

美國前總統特朗普再稱呼新冠病毒為「中國病毒」。圖為2021年3月9日，他現身在特朗普大廈外。（Reuters）

特朗普發表的聲明表示，中國應為他們造成的死亡和破壞，向美國和世界支付10萬億美元。（China should pay $10 trillion to America, and the world, for the death and destruction they have caused.）

他再次以「中國病毒」稱呼新冠病毒（SARS-CoV-2），並聲稱現時包括所謂敵人在內的每個人，都開始認同自己指病毒來自武漢實驗室的説法正確。

特朗普又抱怨他在新冠肺炎疫情爆發初期封關，卻遭民主黨人和各大媒體稱為仇外者。

2021年5月28日，美國傳染病專家福奇在出席參議院健康、教育、勞工與退休金委員會聽證會。（AP）

另外，美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）的多封電郵最近遭美媒公開，顯示福奇在疫情爆發初期持續與中國衞生官員通信。

特朗普在聲明中也指責福奇，他表示福奇與中方信件來往無法叫人視而不見，又指福奇需要就此回答很多問題。

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