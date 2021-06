新冠肺炎︱特朗普指中國應向美國及全球賠償10萬億美元

撰文: 陳蹊 最後更新日期: 2021-06-04 21:43

美國前總統特朗普(Donald Trump)6月3日發表聲明,他聲稱中國需要為新冠肺炎(COVID-19)疫情造成的損失,向美國及全球賠償10萬億美元(約78萬億港元)。

美國前總統特朗普再稱呼新冠病毒為「中國病毒」。圖為2021年3月9日,他現身在特朗普大廈外。(Reuters)

特朗普發表的聲明表示,中國應為他們造成的死亡和破壞,向美國和世界支付10萬億美元。(China should pay $10 trillion to America, and the world, for the death and destruction they have caused.)

他再次以「中國病毒」稱呼新冠病毒(SARS-CoV-2),並聲稱現時包括所謂敵人在內的每個人,都開始認同自己指病毒來自武漢實驗室的説法正確。

特朗普又抱怨他在新冠肺炎疫情爆發初期封關,卻遭民主黨人和各大媒體稱為仇外者。

2021年5月28日,美國傳染病專家福奇在出席參議院健康、教育、勞工與退休金委員會聽證會。(AP)

另外,美國傳染病專家福奇(Anthony Fauci)的多封電郵最近遭美媒公開,顯示福奇在疫情爆發初期持續與中國衞生官員通信。

特朗普在聲明中也指責福奇,他表示福奇與中方信件來往無法叫人視而不見,又指福奇需要就此回答很多問題。

