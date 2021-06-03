匈牙利批准復旦大學建分校　布達佩斯市長改「自由香港大道」抗議

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-06-03 04:11

匈牙利政府批准上海復旦大學在首都布達佩斯（Budapest）建立分校，惹來當地市長卡拉索尼（Gergely Karacsony）不滿，他6月2日表示，計劃在分校所在地區的街道改名，以香港及新疆等命名作為抗議。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）政府早前與復旦大學簽訂戰略協議，在2024年成立分校招收國際學生，是歐盟內首間中國大學的分校。而匈牙利將會由中國的銀行貸款下，支付這個價值18億美元的投資。不過當地傳媒取得的文件顯示，這筆投資費用比歐爾班政府2019年向高等教育的撥款額為高。

布達佩斯市長卡拉索尼及其他政治人物認為，有關投資令匈牙利納稅人百上加斤，亦反映歐爾班加強與中國及俄羅斯等極權國家合作。他指復旦大學忠於中共，指建校計劃可能構成國家安全威脅。

圖為2021年2月28日，匈牙利總理歐爾班接種中國的新冠疫苗。（美聯社）

卡拉索尼表示，大學所在的布達佩斯第9區區長巴拉尼（Krisztina Baranyi）宣布，將該區四條街道分別命名為「維吾爾烈士大道」、「自由香港大道」、「達賴喇嘛大道」及「謝仕光大道」，預計市政府在未來數天批准改名。巴拉尼亦會舉行地方公投，阻止建校計劃。

匈牙利政府為有關計劃辯護，副創新及科技部長尚達（Tamas Schanda）上周指，復旦大學在當地建立，有助學生可以從世界一流學府獲得知識。