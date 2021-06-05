俄羅斯航天集團總裁：俄中兩國可能超過美國搶先登月

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-05 14:00

俄羅斯國家航天公司（Roscosmos）總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）表示，俄羅斯或者中國有可能搶先登上月球，從而超過美國。

俄羅斯衞星通訊社6月4日報道，羅戈津接受俄「生意人FM」電台採訪時稱：「美國目前還沒有登上月球。還不清楚，有可能中國或者俄羅斯更早實現登月。」

美國宣布將於阿耳忒彌斯（Artemis）計劃內建造一個月球軌道站。計劃的主要目的是人類重返月球，確保月球軌道長期存在，以準備更長期、更遙遠的空間飛行。根據美國太空總署（NASA）特朗普總統時期宣布的目標，美國太空人將於2024年重新登月。專家認為，這個時間並不現實，並預測拜登政府將修改月球計劃的時間表。

美國計劃建造名為「門戶」（Gateway）的月球軌道空間站。俄航天集團和美國太空總署2017年簽署有關聯合建造月球軌道站的協議。但後來俄航天集團總裁羅戈津表示，俄方不能參加項目，因為給俄方分配的角色不夠重要。羅戈津稱，如果項目像國際空間站那樣以平等的原則施工建設，那麼俄羅斯願意參與。

俄羅斯2021年將實施近代史以來首次登月計劃。隨後，計劃於2024年發射「月球-26」號月球探測器，於2025年發射「月球-27」號探測器，並於2030年實現太空人登月計劃。