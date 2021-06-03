時隔30年　美國NASA將展開兩項探索金星任務

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-06-03 20:29

美國太空總署（NASA）6月2日宣布，將在未來10年內展開兩項前往金星的探索任務，以探測金星大氣層的組成和演化過程。

NASA的聲明指，局長納爾遜（Bill Nelson）表示，NASA將在2028年至2030年之間展開DAVINCI+和VERITAS的任務，這兩項任務各獲得5億美元的經費，「它們將為整個科學界提供一個機會，來調查一個我們30多年沒有去過的星球。」

In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus』 atmosphere, and VERITAS will map Venus』 surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8 — NASA (@NASA) June 2, 2021

NASA在Twitter發表推文指，DAVINCI+任務將收集更多關於金星主要二氧化碳大氣組成的細節，VERITAS將旨在從軌道繪製金星表面。

NASA上一艘金星軌道飛行器是「麥哲倫號」（Magellan）於1990年抵達金星。

DAVINCI+任務還將試圖確定金星是否曾經有過海洋，並將發回金星獨特地質「tesserae」的第一批高分辨率圖像。VERITAS任務則旨在深入研究金星的地質歷史。