匈牙利爆反華示威抗議復旦大學建分校　華使館稱堅決反對干涉內政

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-06-07 13:21

匈牙利首都布達佩斯6月5日爆發大規模遊行示威，民眾抗議中國復旦大學在該市建立分校的計劃。中國使館6日對布達佩斯市部分政客涉華言論進行反擊。

中國駐匈牙利大使館網站6月6日發布消息，就匈牙利首都布達佩斯市部分政客涉華言論發表談話。

中國駐匈牙利大使館指出，6月5日，布達佩斯市個別政客就涉華和中匈友好合作發表「極端錯誤言論」，對中國政治制度和中國人民自主選擇的發展道路橫加攻擊，對中匈兩國在相互尊重、平等相待、互利共贏基礎上開展友好合作橫加攻擊，對當今各國人民之間開展文明、文化、教育互學互鑑的普遍做法橫加攻擊，言談之中充滿意識形態偏見，煽動對立和敵視情緒。

匈牙利數千民眾走上布達佩斯街頭進行反華遊行（請點擊大圖瀏覽）：

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中使館指出，這是對中國內政的粗暴干涉，對兩國人民友好互利合作的蓄意破壞，與合作共贏的時代潮流格格不入。中方對此表示強烈抗議、堅決反對和嚴厲譴責。

中使館強調，中國秉持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值觀，與匈牙利個別政客標榜的所謂「價值觀」有着本質區別。無論是否願意承認，對中國的政治制度、發展道路與取得的成就，14億中國人民最有發言權，為國際社會所普遍公認，這是任何反華政客和一些勢力所否定不了的。

匈牙利首都布達佩斯6月5日爆發遊行示威，民眾抗議中國復旦大學在該市建立分校的計劃。據英國路透社報道，數千名匈牙利人參加了示威遊行，其中一些人舉着「叛國罪」的橫額。