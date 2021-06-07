匈牙利決定推遲復旦大學建分校計劃

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-07 13:07

匈牙利爆發大規模反華示威遊行後，匈牙利政府據報決定推遲引發爭議的中國復旦大學建校計劃，將於2023年就該計劃舉行公投。

據美國彭博社援引匈牙利《曼丁納》（Mandiner）周刊報道，在中國復旦大學匈牙利校區建設計劃引發大規模示威遊行後，引發爭議的復旦大學匈牙利校區的建設計劃可能會被推遲。

匈牙利數千民眾走上布達佩斯街頭進行反華遊行（請點擊大圖瀏覽）：

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匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的政府準備在2022年大選後，於2023年舉行全民公投，讓首都布達佩斯的選民決定復旦大學匈牙利校區的命運。

根據《曼丁納》（Mandiner）周刊6月6日公布的對匈牙利內閣部長古里亞斯（Gergely Gulyas）採訪的文字記錄，歐爾班政府支持在大約18個月後在首都布達佩斯舉行公投，讓選民決定是否同意復旦大學建設匈牙利校區。

古里亞斯説：「我們不想做違背人民（包括布達佩斯居民）意願的『好事』。因此我們支持這樣的立場，即一旦投資條件確定，將由布達佩斯的選民決定他們是否需要一所復旦大學（校區）。」

6月5日，數千名匈牙利人在首都布達佩斯舉行集會，反對復旦大學匈牙利校區的建設項目，其中一些人舉着「叛國罪」的橫額。這是匈牙利疫情限制放寬以來，首次舉行的大規模抗議活動。