英媒：徵稅制度有漏洞　亞馬遜或成功規避全球企業稅

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-06-07 15:56

七國集團（G7）6月5日就全球企業稅率設定最低為15%達成共識，對象是利潤逾10%的大型跨國企業，旨在讓跨國企業尤其是科技巨頭，就它們應繳的稅金付足。惟有指上述設定仍有可能讓亞馬遜（Amazon）成功規避新措施。

G7宣布支持全球企業稅改革，第一支柱是令跨國企業在儘管公司業務很少、但在銷售額很大的市場上支付一定比例的利潤，這適用於淨收益率（profit margin）至少達10%的企業；第二支柱則是制定至少15%的全球最低企業稅率。

圖為2021年6月3日，意大利都靈附近的亞馬遜總部的公司標誌。（Getty）

英國《衛報》6月6日報道，這項邊際利潤設定或存在漏洞。亞馬遜是全球最大型企業之一，市值達1.6萬億美元，2020年銷售額達3860億美元，當中在歐洲各地收入逾530億美元，但旗下在盧森堡的子公司卻完全不用繳交企業稅。亞馬遜2020年淨收益率（profit margin）僅為6.3%，低於G7設定的10%門檻；公司以非常低的淨收益率經營其網上零售業務，部分原因是進行了大量「再投資」以爭取市場份額。

英國謝菲爾德大學管理學院的會計學客席教授墨菲（Richard Murphy）指，訂下10%的門檻並不合適，主因不同公司會有不同的業務模式，又認為目前每個國家報告利潤的方法「很容易被玩弄」，令各國政府難以基於公司計算利潤的細節來徵稅。