布林肯對病毒或從武漢實驗室泄漏報告存疑　認為研究方法未必正確

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-09 09:53

美國國家實驗室報告稱，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）從中國武漢實驗室泄漏的假設貌似有理（plausible），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月8日提出質疑。

2021年6月2日，美國國務卿布林肯結束在哥斯達黎加的訪問，準備登機離開。（AP）

據英國路透社報道，美國國務卿布林肯6月8日對美國國家實驗室報告的研究方法提出質疑。

布林肯在參議院一個委員會就國務院的預算要求舉行的聽證會上説：「我看了報告。我認為這在很多層面上都是不正確的。」

布林肯表示，據他所知，這份報告是在特朗普（Donald Trump）政府要求一家承包商調查新冠病毒起源而發布的，特別聚焦疫情爆發是否是實驗室泄漏的結果。

布林肯説：「那項工作進行了，已經完成，向國務院相關人員做了簡報。我們來的時候，我們也被告知有這些結論。」

「我的了解是，特朗普政府對那項研究的方法、分析的質量、扭曲證據以適應先入為主的敍事有着切實的擔心。那是他們的擔心。這點也跟我們分享了。」

布林肯説，那份報告是一位或幾位人員所進行的研究，不是拜登（Joe Biden）政府已下令的以情報界主導的病毒溯源調查的這種「全政府的努力」。

當被問到他是否支持解密有關病毒起源的訊息時，布林肯表示，在保護情報來源的條件下，「不管我們發現到什麼訊息，我們應儘可能地透明」。

據美國《華爾街日報》6月7日報道，知情人士透露，加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）於2020年5月發布報告得出結論，聲稱新冠病毒從中國武漢一家實驗室泄漏的假設貌似有理，值得進一步調查。

美國總統拜登5月26日下令美國情報部門加倍努力調查新冠病毒起源，並在90天內向他呈交報告。