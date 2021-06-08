新冠肺炎｜美媒：美機密報告稱病毒從武漢實驗室泄漏假設貌似有理

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-06-08 10:12

美國傳媒6月7日引述消息稱，美國政府一家國家實驗室的機密報告得出結論，指新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）從中國武漢一家實驗室泄漏的假設貌似有理（plausible）。

據美國《華爾街日報》6月7日報道，知情人士透露，美國政府一家國家實驗室已經就新冠病毒來源發表的報告得出結論，聲稱新冠病毒從中國武漢一家實驗室泄漏的假設貌似有理，值得進一步調查。

加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）於2020年5月進行這項研究，在特朗普（Donald Trump）政府任期的最後幾個月裏，美國國務院對疫情起源進行調查時借鑑了這項研究。

勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的發言人拒絕對上述報道發表評論，該研究報告目前仍是保密的。

該研究報告標註日期為2020年5月27日，一名讀過該報告的人士説，這份文件為進一步調查新冠病毒從實驗室溢出的可能性提供了強而有力的理由。

這項研究也對國務院調查新冠病毒的起源產生了重大影響。美國國務院軍控與核查局的時間表顯示，美國國務院官員於2020年10月底收到了這份研究報告，並要求提供更多訊息。

參與美國國務院調查的一名前官員表示，這項研究之所以重要，是因為研究來自一所受人尊敬的國家實驗室，與2020年春季的主流觀點不同。當時的主流觀點認為，病毒幾乎肯定首先是通過受感染的動物傳染給人類的。

美國總統拜登5月26日下令美國情報部門「加倍努力」調查新冠病毒起源，並在90天內向他呈交報告。拜登稱，美國情報機構對此看法不一，其中包括中國實驗室泄漏的可能性。