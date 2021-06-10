新冠肺炎｜美國或有數十萬劑強生疫苗面臨過期

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-10 11:55

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未得到完全控制，但在強生公司（Johnson & Johnson）生產的新冠疫苗4月傳出血栓疑慮後，即使目前已重新開放施打，許多美國民眾仍不願意接種，這可能導致數十萬、甚至數百萬劑疫苗因過期而浪費。

據美國全國廣播公司（NBC）6月8日報道，由於有民眾在施打強生疫苗後出現血栓及血小板數量減少的症狀，美國疾病控制和預防中心（CDC）和美國食品及藥物管理局（FDA）4月一度宣布暫停施打。

美國官員透露，經過此事件後，許多美國民眾不願意接種強生疫苗，施打數量較4月最高峰時降低了67%。

強生疫苗僅須接種一劑便能獲得完整保護力，但保存期限也較短，僅有3個月。而根據CDC資料，強生公司已對美國國內提供約2,140萬劑疫苗，其中僅約1,111萬劑疫苗已施打。

報道指出，在缺乏聯邦政府協調下，各州「滯銷」的數十萬、甚至數百萬劑強生疫苗將面臨過期，無法在對抗全球新冠肺炎疫情中發揮作用。

西維珍尼亞州的新冠肺炎疫情應對官員表示，正在與白宮、CDC等合作，尋找是否能與美國國內外的其他機構分享這些疫苗以使用。該官員強調，各州需要聯邦政府的許可、協調和執行能力，才有辦法將多餘疫苗提供給其他有需求的國家。