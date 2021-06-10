拜登約翰遜將會晤　美英料簽署新版《大西洋憲章》

撰文： 顏瑾晨 王慧珊 最後更新日期： 2021-06-10 14:20

英國首相約翰遜（Boris Johnson）和美國總統拜登（Joe Biden）6月10日將進行首次面對面的會晤，他們將嘗試通過簽署21世紀《大西洋憲章》（Atlantic Charter）來消除英美分歧，還將承諾英美將攜手應對全球挑戰。

拜登已抵達英國展開任內首度出訪，他11日出席七國集團（G7）峰會前，10日將率先與約翰遜會面，兩人料同意盡快開放兩國旅遊，鞏固兩國之間的貿易、旅遊和科技聯繫，並簽署新版《大西洋憲章》（Atlantic Charter）。

兩人將簽署的新版《大西洋憲章》，內容類似於時任英國首相邱吉爾（Winston Churchill）和美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）1941年發表的聯合聲明，當時是他們對二戰後民主世界的願景。

1941年的《大西洋憲章》涵蓋英美兩國同意推動民主與自由貿易。英國政府9日發表聲明稱，1941年的《大西洋憲章》是英美關係的一大成就，在塑造世界秩序方面，比其他協議做得更多，並直接導致聯合國與北大西洋公約組織（NATO）的創立。

政府聲明指出，「如同我們兩國一同重建二戰後的世界，如今我們也會共同應對全球眾多挑戰，從全球國防與安全，以至建立疫情之後更好的世界和阻止氣候變化」。

新版《大西洋憲章》將包括承諾重啟英美兩國的旅遊、提升雙邊貿易，以及具標誌性的科技協議，以促進兩國科技企業的合作。《憲章》內容也會涉及網絡攻擊威脅、應對氣候變化、保護生物多樣性，以及終結新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等。