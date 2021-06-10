拜登訪歐｜華府關注北愛爾蘭問題　美英特殊關係藏暗湧？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-10 11:47

美國總統拜登（Joe Biden）展開就任以來首個訪問行程，未來幾日將與歐洲國家的政府首腦會面。拜登此行故然是想修補與歐洲的關係，但當英國脫歐帶來的北愛爾蘭問題未解決，美國和英國的「特殊關係」或者潛藏暗湧。

拜登10日將與英國首相約翰遜（Boris Johnson）於海濱度假勝地卡比斯貝（Carbis Bay）會面。但當一個堅定留歐派和一個脫歐領軍者相遇，他們要延續兩國的「特殊關係」或許不會輕易，北愛問題更加可能成為二人關係的一根利刺。

英國脫歐導致沉寂一時的北愛問題再次成為焦點。1998年，《受難節協議》（Good Friday Agreement）結束了親愛爾蘭天主教民族主義者和親英國新教保皇派之間的流血衝突，一直以來可以說是相安無事。但當英國脫歐時，問題就來了。

英國要脫離歐盟代表同時脫離歐盟單一市場，意味英歐之間必須設置關卡。為了達成脫歐協議，英國和歐盟同意北愛爾蘭議定書，確保愛爾蘭和北愛的貿易維持自由流通，所以決定將關卡設置於愛爾蘭海。不過安排引來了保皇派反對，倫敦也認為影響到北愛日常用品的供應，長遠而言不能持續。倫敦目前押後實施部份安排，引起布魯塞爾不滿。

圖為2021年6月9日，英國內閣辦公室國務大臣弗羅斯特和歐盟委員會副主席謝夫喬維奇於倫敦會面。（AP）

英歐就北愛問題激烈爭辯，身為盟友的美國也沒有置之不理。很多美國總統都有北愛和平進程有濃厚興趣，克林頓政府甚至有份促成《受難節協議》。不過對有愛爾蘭血統的拜登來說，北愛問題則更加切身。他曾警告，如果脫歐損害協議，美國不會與英國簽署貿易協議。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）啟程前也指，拜登認定協議是北愛和平共存的基礎，美國不歡迎任何危害或損害協議的行動。沙利文提到，拜登將就協議的重要發表聲明，但強調不是威脅或最後通碟。

卡內基國際和平基金會歐洲中心主任鮑爾弗（Rosa Balfour）表示，布魯塞爾有人期望美國可以介入，促使英歐談判更加順利，找到北愛問題的解決方法。只是當拜登和約翰遜兩個截然不同的人會擦出怎樣的火花則是未知之數。