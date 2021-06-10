拜登稱美國已回歸　警告俄羅斯侵犯民主美國會強力回應

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-10 09:32

美國總統拜登（Joe Biden）乘坐的專機在6月9日抵達英國，展開為期8日的歐洲訪問行程。他除會出席七國集團（G7）峰會外，亦準備在16日於瑞士日內瓦與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。

圖為6月9日，拜登造訪英國薩福克郡米登霍爾皇家空軍基地，發表講話。（Reuters）

拜登抵達英國後，到訪位於英格蘭薩福克郡一個美軍基地。拜登講話時表示，美國已經歸來，與全球的民主國家站在同一陣線，應對嚴峻的挑戰。拜登在講話期間，特別提及俄羅斯：

「我會前往G7，出席北約部長級會議，然後與普京會面，去讓他知道我想要他知道的東西。」「我們不尋求與俄羅斯發生衝突，我們想要一種穩定、可預測的關係，我已經明確表示，若果俄羅斯政府從事有害活動，美國將以強力的方式作出回應。我們已經證實了這點。我將會向他傳達，侵犯民主要承受的後果，不論是對美國、歐洲還是其他地方。」

這次是拜登就任總統後首次外訪。拜登將會在10日稍後，在英國康沃爾郡與首相約翰遜（Boris Johnson）會面，再在11日出席一連三日的G7峰會，之後前往溫莎堡與英女王會晤。拜登之後會在14日轉至布魯塞爾出席北約峰會及歐盟峰會，並於16日回程時，於日內瓦與俄羅斯總統普京舉行會談。