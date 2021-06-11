G7峰會開鑼前夕　約翰遜先與拜登會面

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-11 00:36

七國集團（G7）峰會6月11日在英國開幕，已經抵達當地的美國總統拜登（Joe Biden）10日與東道主、英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面，討論加強兩國合作。

約翰遜11日與妻子凱利（Carrie Johnson，舊姓西蒙茲）在康沃爾郡（Cornwell）一間酒店接見拜登和第一夫人吉爾（Jill Biden）。拜登向約翰遜表示，大家都有一個共通點，就是與自己社會地位更高的女性結婚，並稱來到英國感到非常榮幸。約翰遜回應指，自己不會不同意有關婚姻的觀點，或其他問題，暗示兩國關係很大機會可以改善。

2021年6月10日，英國首相約翰遜與妻子凱利在康沃爾郡接見美國總統拜登及第一夫人吉爾。（AP）

約翰遜和拜登之後舉行閉門會面前，參觀1941年《大西洋憲章》（Atlantic Charter）的歷史文件和文物。該憲章由時任英國首相邱吉爾（Winston Churchill）及美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）簽署，為二戰後的世界定下目標。相隔八十年後，約翰遜和拜登將簽署新版憲章，承諾合作處理抗疫及氣候變化等全球問題。

另外吉爾的服飾亦成為焦點，她身穿一件印有「LOVE」字樣的黑色外套，彭博社一名記者問對方有甚麼「愛的訊息」時，吉爾表示，今次G7峰會是一個全球會議，大家努力團結世界各地，認為大家有團結精神是非常重要。