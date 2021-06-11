聯合國官員指埃塞俄比亞北部有35萬人陷入饑荒　當局否認

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-11 06:20

埃塞俄比亞政府軍與北部提格雷州（Tigray）提格雷人民解放陣線（TPLF）長期衝突，聯合國人道事務秘書長洛科克（Mark Lowcock）6月10日指，提格雷州有35萬名民眾陷入饑荒，但埃塞俄比亞政府否認有關說法。

​聯合國與其他國際非政府組織制訂的「糧食安全階段綜合分類」系統（Integrated Food Security Phase Classification，IPC）的報告指出，當局在提格雷及鄰近的阿姆哈拉州（Amhara）及阿法爾州（Afar）進行分析，得出的結論是，在2021年5及6月期間，區內有35萬人處於IPC第五級的災難水平。

報告認為這個情況是武裝衝突的瀑布效應，民眾流離失所、移動受到限制、人道援助有限、喪失農作物及生活工具、缺乏或市場缺乏功能等因素影響。它亦指當地在5月時，有550萬人面臨嚴重食物不足的情況，而且可能惡化至9月。不過報告並沒有直接用上「饑荒」一詞。

洛科克則直言，提格雷出現饑荒問題，而且人數比全球任何一個角落都更嚴重，更有可能超過2011年索馬里有25萬人死於饑荒的情況。

IPC提到埃塞俄比亞政府沒有認可報告內容，該國外交部10日強調，政府已經向提格雷提供食物和協助耕作，強調當地不會再次發生像1984年般的大饑荒局面。