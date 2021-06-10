美俄峰會｜拜登普京將於日內瓦會晤　選址18世紀拉格蘭奇別墅

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-10 16:26

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日將於瑞士日內瓦會面。瑞士聯邦外交部6月10日宣布，美俄峰會將於18世紀的拉格蘭奇別墅（Villa La Grange）舉行。

瑞士外交部表示，「著名的拉格蘭奇別墅6月16日將接待拜登總統和普京總統。瑞士感謝兩國選擇日內瓦時所表現出的信任。」

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

拉格蘭奇別墅位於左岸的公園，可以觀賞到湖泊的景色。俄羅斯衛星通訊社報道，別墅附近將設置保安措施，並劃出禁區拒絕人和車輛內進，直至峰會結束。

拜登和普京的峰會將會是日內瓦自冷戰時代以來首度主辦美俄峰會。1985年11月，美國時任總統列根（Ronald Reagan）和蘇聯共產黨中央委員會時任總書記戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）於日內瓦舉行首場峰會，同意裁減核武，獲視為瑞士的外交成就。

瑞士資訊網站報道，美俄峰會選址日內瓦主要有三個原因。第一，日內瓦有聯合國機構，配備應有硬件，美俄分別都有一定規模的使團駐足日內瓦；第二，美俄關係陷低谷，兩國不太可能於北約成員國會面，上次主辦峰會的芬蘭也與北約合作愈來愈緊密，中立國瑞士是較好的選擇；第三，瑞士分別與美國和俄羅斯的雙邊關係良好，瑞士沒有跟隨西方國家制裁俄羅斯，與美國的相處也沒有問題。