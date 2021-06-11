G7峰會｜風景如畫海天一色　英國壯麗山上城堡　變身重量級會場

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七國集中（G7）領袖6月11日在英國西南康沃爾郡聚首，出席一年一度的七國集團峰會，導致小鎮聖艾夫斯（St Ives）以及鄰近的卡比斯灣（Carbis Bay）一下子熱鬧起來。

G7將假座佔地29公頃的特里格納堡（Tregenna Castle）舉行。它由名為史蒂文斯（Samuel Stephens）的地主下令興建。城堡的建築師是John Wood the younger。位於巴斯（Bath）的英國皇家新月形王宮（Royal Crescent），正是出自他的手筆。1877年起它改作酒店用途

這度假區自2021年1月成為G7峰會舉辦地以及，各種籌備工作都在如火如荼地準備着。

康沃爾郡位於大不列顛島的西南端，是英國人熱門旅遊與度假點。一些人喜歡它氣候溫和、寧靜且風景優美。

聖艾夫鎮是英國夏季熱門旅遊點，這連同附近地區總人口約1.2萬的小鎮，在旺季時每天接待遊客約1.5萬人。

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