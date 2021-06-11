G7峰會｜風景如畫海天一色　英國壯麗山上城堡　變身重量級會場

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-11 15:33

七國集中（G7）領袖6月11日在英國西南康沃爾郡聚首，出席一年一度的七國集團峰會，導致小鎮聖艾夫斯（St Ives）以及鄰近的卡比斯灣（Carbis Bay）一下子熱鬧起來。

G7將假座佔地29公頃的特里格納堡（Tregenna Castle）舉行。它由名為史蒂文斯（Samuel Stephens）的地主下令興建。城堡的建築師是John Wood the younger。位於巴斯（Bath）的英國皇家新月形王宮（Royal Crescent），正是出自他的手筆。1877年起它改作酒店用途。

We are proud to announce that Tregenna Castle Resort will be one of the hosting venues for the G7 Leaders’ Summit in June 2021 #LoveTregenna #G7 #G7UK #Stives #Carbisbay #Cornwall pic.twitter.com/JGz1dF2nDI — Tregenna Castle (@LoveTregenna) January 17, 2021

這度假區自2021年1月成為G7峰會舉辦地以及，各種籌備工作都在如火如荼地準備着。

康沃爾郡位於大不列顛島的西南端，是英國人熱門旅遊與度假點。一些人喜歡它氣候溫和、寧靜且風景優美。

聖艾夫鎮是英國夏季熱門旅遊點，這連同附近地區總人口約1.2萬的小鎮，在旺季時每天接待遊客約1.5萬人。

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