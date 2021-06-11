BNO移民︱英國修例容許赤貧者申請政府資助後　料5年最多1.5萬人

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-11 16:28

英國3月宣布修改移民規例，容許持英國國民（海外）護照（BNO）簽證赴英國居留的香港人一旦經濟極度困難，可在提供充分證據的情況下申請公共資助。英國政府部門6月10日向地方政府機構發出的信件提到，預料首5年會有2400人至1.5萬人能夠受惠於相關措施。 信件並指，地方政府未來在處理社會房屋或無家者援助的申請個案時，可考慮這些BNO簽證人士的申請。

英國住房、社區與地方政府事務部2021年6月10日發出的信件（網站截圖）

這封信件由英國住房、社區與地方政府事務部（Ministry of Housing, Communities & Local Government）發出，內容談到一般BNO居留簽證持有人受限制於「不可領取公共資金」的規定，但政府已修改移民規例，並在4月6日生效，容許赤貧或面對赤貧威脅的簽證持有人，可以向英國內政部申請豁免於不可領取公共資金的限制。

信件稱，英國政府會對每宗申請個案作出考慮，並估計在首5年，受惠於相關措施的人數為最少2400人、最多1.5萬人。

可申請社會房屋

信件並談到政府修改有關住屋分配與無家者的條例，讓有關BNO簽證人士納入符合資格者，可以申請社會房屋或無家者援助，修訂已在6月8日送到國會，將在6月29日生效。信件提醒地方政府機構在處理申請個案時，把上述措施列入考慮。

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