宿仇、脫歐和民兵組織：北愛爾蘭的動蕩之源

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-04-12 18:00

4月10日，在標誌着北愛爾蘭結束30年動亂的《貝爾法斯特協議》簽訂23年之際，愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）不安地警告「切勿重新陷入宗教謀殺和政治動亂的黑暗歲月」，而臨近的北愛則剛經歷了十餘年來最大騷亂，首府貝爾法斯特一堵分開親英的「保皇派」和親愛爾蘭的「共和派」社區的和平墻兩側，年輕人互擲汽油彈、煙花和磚頭。 在沖天火光之中，外界再次驚醒，盤踞在北愛爾蘭上空的暴力幽靈仍未遠去。

英國約翰遜（Boris Johnson）政府的《脫歐協議》拱手將北愛留在歐盟的單一市場，直至北愛議會2023年決定是否延續。自那時起，北愛「保皇派」的憤恨情緒就在升溫。

在今年1月1日英國正式脫歐之後，北愛切身感受到「被英國遺棄在歐盟」的衝擊，許多和大不列顛島之間流通的貨物需進行繁瑣質檢和通關程序，超市一度出現供應短缺現象，約翰遜政府所謂「無縫貿易」的承諾淪為空頭支票，導致親英人士越發憤怒。

在此背景下，倫敦急忙「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，單方面將北愛超市的三個月通過豁免期延長至十個月、簡化通過程序等。但這未能解決北愛爾蘭親英派的憤怒情緒，代表了阿爾斯特志願軍（UVF）、阿爾斯特防衛協會（UDA）等「保皇派」民兵組織的「保皇派社區理事會」於3月4日聯名上書英愛兩國政府，宣布不再支持給北愛帶來和平的《貝爾法斯特協議》，除非改變《脫歐協議》中的北愛處理方式。

至此，僅需零星火花就能引爆緊張局勢，而北愛檢方3月31日對親愛爾蘭「新芬黨」（Sinn Féin）政客違反防疫規定的寬宏處理就成了導火索，尤其是這些政客違規出席的是親愛爾蘭民兵組織「愛爾蘭共和軍」（IRA）的前情報負責人斯托雷（Bobby Storey）的葬禮，更讓「保皇派」群情激憤。

此後，「保皇派」聚集的社區發生縱火、扔汽油彈和襲警，4月7日更演化為幾百名「保皇派」和「共和派」年輕人相隔和平墻互擲煙花和磚頭，警方形容如此大規模的騷亂是「數年未見」。在菲臘親王4月9日逝世後，「保皇派」為悼念暫停了攻擊，但這份平靜能持續下去嗎？

北愛「保皇派」為主的Shankill路4月7日發生縱火。（美聯社）

脫歐激發千年宿仇

當下北愛騷亂顯然不乏過去動蕩的主要元素，即信奉天主教、親愛爾蘭一派與信奉新教、親英一派的衝突。該衝突根本源頭需追溯至英國人自12世紀起對愛爾蘭島的侵略，由於英國實施了一系列惡政，包括16世紀起在信仰天主教的愛爾蘭島強推宗教改革、1801年強行將愛爾蘭島納入帝國版圖並剝奪天主教徒擁地權、1845至1846年對愛爾蘭大饑荒見死不救等等，最終引發愛爾蘭揭竿而起。在歷經兩年戰爭，南方26郡於1921年獲得獨立，英國移民比重較大的北方6郡（即北愛爾蘭）仍留在英國治下，該地也因為高度對立的宗教和身份認同成了火藥桶，最後演變也是1968年至1998年三十年動亂期間。

在那段黑暗歲月中，以「愛爾蘭共和軍」為主的「共和派」民兵，與英軍、英國在北愛的警察部隊以及「保皇派」民兵（以阿爾斯特志願軍、阿爾斯特防衛協會為主），發生了長達30年的游擊式衝突，爆炸、槍擊和綁架成了家常便飯，共有3,600人因此喪命。直到1998年《貝爾法斯特》協議承認北愛與愛爾蘭的特殊聯繫、保障地方自治和兩派權力分享等，北愛才逐漸走向大體和平。

但這股對立情緒仍然存在，尤其如今親英陣營不滿約翰遜在《脫歐協議》中粗暴將北愛「拋棄」，且不安於親愛爾蘭勢力的增長——今年1月民調顯示，支持留英的比例僅比支持與愛爾蘭團結的比例高出5個百分點，且還有11%民眾尚未決定，有親愛爾蘭議員放言幾年內便可通過公投實現「回歸」。在此社會大背景下，親英的民兵組織便可能傾向製造更多混亂，強迫倫敦正視這一問題。

1972年的北愛貝爾法斯特街頭宛如戰場。（Getty）

民兵組織轉型犯罪幫派盤踞社區

另外，同樣不可忽視的已逐漸轉變為犯罪集團的民兵組織所起的作用。雖然警方不能確定有無「保皇派」民兵組織直接參與，不過騷亂大多發生在「保皇派」民兵組織具有較大影響力的社區，且有影像顯示有成人鼓勵12、13歲的兒童參與縱火搗亂，像是幫派內部慫恿低齡成員犯事。BBC也分析指出，有「保皇派」組織趁亂報復警方之前對其據點的掃蕩。

雖然大多民兵組織已隨《貝爾法斯特》協議的簽訂而自稱放下槍來，但他們並沒有就此消失，畢竟他們在幾十年的戰鬥中已經成長為內部有組織、與國內外恐怖組織或犯罪集團聯繫緊密、有眾多資金來源和走私網絡的團體，放下槍後能直接轉變為經驗老道的犯罪幫派，將過往軍火走私網轉變為其他走私網絡（煙酒毒品等），並以社區為根基、以身份認同為動力，繼續盤踞在北愛上空。

數據顯示，在2009年至2018年的十年间，與民兵組織相關的枪击事件達到610起，爆炸事件達到499起。英國司法部還在2019年報告中指出，共和派社區中24%民眾感到民兵組織具有控制性影響，「保皇派」社區中這一比例更是高達32%，足可見這些民兵組織影響之廣泛。

其中，警方尤對專注販毒活動的多支「保皇派」民兵組織感到頭疼。根據執法部門數字顯示，北愛檢獲毒品的案例從2006/07年度的2,590宗，躍升至2019/20年度的8,186宗。英國廣播公司（BBC）也曾形容，「保皇派」民兵組織使可卡因「席捲了」北愛。

北愛社區入口仍可見民兵組織標誌，圖為今年1月Newtownards路旁標誌。（Getty）

因此我們可以看到，這些民兵組織通過轉變為犯罪集團，依然對北愛有不可小覷的破壞力和影響力。他們的存在不僅僅是影響治安、毒化青少年，也將對另一派別的仇恨以及自身強烈排他性的身份認同，通過幫派組織傳承下去，為下一次的騷亂提供精神養料。

而這也反映了北愛近20多年來的「去極端化」過程有諸多疏漏之處。例如，北愛議會直到2015年才通過「嶄新開始」（fresh start）法案，旨在消除社區中民兵組織的影響，但北愛自治政府因兩派無法達成分權協議、而在2017年1月至2020年1月陷入長達三年的癱瘓，阻礙了政府採取更有效的措施對付民兵問題。

同時，政府在兒童貧困、心理健康和青年失業等方面也做得不夠，導致大批青少年成了幫派成員的俘虜。根據2019年的人口普查，北愛男性青年的失業率達到驚人的16.9%，另有同年數據指出，北愛的兒童貧困率也達到21.7%，比英國平均情況高出4個百分點。而這些生活貧困、輟學率較高的年輕人，很多都被吸納進入幫派，成為社會的不穩定因素。

可以說，只要由民兵組織轉型而來的犯罪集團依然在社區內橫行，且能持續吸納失業青年，再加上約翰遜政府粗暴的脫歐協議肇禍，北愛動亂的幽靈仍可能死而復生。