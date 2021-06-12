中國康希諾疫苗　阿根廷批出緊急使用授權

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-12 16:54

阿根廷衞生部11日宣布，授權批准中國康希諾生物股份公司新冠疫苗在阿根廷的緊急使用許可。

綜合媒體6月12日報道，據瞭解，這是繼中國國藥集團中國生物新冠滅活疫苗之後，第二款獲得阿根廷緊急使用審批的中國新冠疫苗。

報道稱，目前康希諾方面正與阿方推進疫苗採購洽談。

2021年2月，康希諾與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所合作研發的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）（Ad5-nCoV）克威莎獲得國家藥品監督管理局批准附條件上市，成為中國首個獲批的腺病毒載體新冠疫苗，這也是中國目前唯一單針接種的新冠疫苗。

2020年，康希諾新冠疫苗在阿根廷開展第3期臨牀試驗。阿根廷執行試驗的衞生機構公布的報告顯示，該款疫苗保存條件在2至8攝氏度，非常利於儲藏和運輸，尚無參與試驗的志願者報告不良反應。

據悉，目前中國已有5款疫苗在國內獲批附條件上市，其中3種滅活疫苗、1種腺病毒載體疫苗、1種重組亞單位疫苗。

此外，中國還有3個疫苗在國內獲批緊急使用，8個疫苗在國外獲批開展Ⅲ期臨牀試驗，1個RNA疫苗在國外獲倫理批准，全面覆蓋滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗等多條技術路線。

$康希諾生物股份公司(06185.HK)$