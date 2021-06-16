美俄峰會｜拜登為何不舉行聯合記者會　俄媒：怕被普京所主導

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-16 16:38

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日將於瑞士日內瓦會面，會後不設聯合記者會，拜登將出席單獨的記者會。有報道指，華府擔心拜登和普京同場出席聯合記者會將使到普京佔上風。

今日俄羅斯（RT）6月12日報道，單獨舉行記者會的做法將使78歲的拜登避免於媒體面前和普京發生公開分歧，同時也阻止68歲的普京主導對話。另外，此舉也能避免尷尬或者有爭議的互動，如美國前總統特朗普（Donald Trump）2018年和普京於赫爾辛基會晤後，因為主張克里姆林宮沒有干涉美國大選而受到嚴厲批評。

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俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmirtry Peskov）12日告訴塔斯社，普京也會在兩人會晤後舉行自己的新聞發布會。他還補充説，單獨對媒體發表講話是「美方的做法」，但堅稱這並不反映出對此次會晤的悲觀預期。

美國全國廣播公司（NBC）稱，不設聯合記者會避免外交政策專家警告的「高風險時刻」（即是拜登選擇和普京並肩出席記者會）。霍士新聞提到，舉行共同記者會通常被認為顯示領導人之間的團結。但白宮12日有關拜登要舉行單獨記者會的聲明暗示，美國和其地緣政治對手俄羅斯之間的緊張局勢正在升温。