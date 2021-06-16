美俄峰會雙方均料會晤成效不大　華府與克宮仍各懷心思｜新聞背後

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-16 06:45

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日將在瑞士日內瓦舉行美俄領導人峰會。他們都認為兩國關係近年處於最低點，美俄外長對峰會成果也均不抱樂觀態度。話雖如此，拜登和普京會晤，兩國都想從中獲得些什麼。

拜登想要什麼？

白宮14日稱，華府對美俄領導人峰會的目標是穩定且可預測。

彭博社同日報道，拜登與普京會晤的目標是不讓美俄關係變得更糟糕，而普京亦有類似的意圖。惟報道稱，兩國不可能實現美國前總統特朗​普（Donald Trump）尋求的戰略友誼。

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報道指，拜登急於挽救美俄關係，是因為要專注重建美國經濟和集中火力針對中國的外交政策。新美國安全中心資深成員肯德爾泰勒（Andrea Kendall-Taylor）稱，拜登更希望專注於包括氣候、中國和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在內美國優先事項的議題。

普京想要什麼？

英國廣播公司（BBC）14日引述俄羅斯國際事務理事會（RIAC）總監科爾圖諾夫（Andrei Kortunov）報道：「峰會在象徵意義方面是重要的，它讓俄羅斯置身於與美國同一條賽道上，這對普京的象徵意義並非不重要」。

內文稱，拜登上任後首次外訪，再加上這次峰會是由拜登提議，這些對克里姆林宮（kremlin）來說都是加分項。

美俄關係：圖為美國總統拜登與俄羅斯總統普京2011年3月10日在莫斯科握手，當時拜登還是副總統。（AP）

政治分析人士（Lilia Shevtsova）舍夫佐娃亦認同科爾圖諾夫的說法，她認為：「普京的確想與美國總統平等。他想按照他的條件獲尊重，」「普京想展示男子氣概的肌肉並成為俱樂部中的一員。」

除了想與拜登平起平坐之外，普京還想和華府合作。他提出俄羅斯可在敘利亞、利比亞和氣候變化方面與美國合作，也可展開新一輪軍備控制談判。

科爾圖諾夫指，普京還想藉峰會降低兩國敵對關係的成本和風險，當中包括經濟制裁。科爾圖諾夫說：「無論普京想要什麼，我不認為他能通過（兩國緊張關係）升級得到任何（好處）。」